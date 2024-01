Share

Bharat Jodo Nyay Yatra

इन दिनों राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा(Bharat Jodo Nyay Yatra ) में व्यस्त हैं। लेकिन इस यात्रा पर अब कुछ दिनों का विराम लगने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार दो दिनों तक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी को यात्रा को बीच में ही छोड़ वह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जिसके कारण इस यात्रा को दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है।

28 जनवरी से होगी यात्रा की शुरुआत

राहुल गांधी 25 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस कारण यात्रा पर 2 दिनों के लिए विराम लगा दिया गया है। अब ऐसे में यह सवाल सामने आता है कि आखिर अचानक दो दिनों के लिए स्थगित क्यों किया गया है। पश्चिम बंगाल से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा वापस शुरू होगी तब यह बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से गुजरेगी और 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश करेगी और मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी।

इस कारण रोकी गई यात्रा

मिली जानकारी के अनुसार दो दिनों के लिए यात्रा को स्थगित किया गया है। इसके पीछे गणतंत्र दिवस मुख्य कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के कारण यात्रा दो दिनों के लिए रोक दी गई है। वहीं 29 जनवरी को यह यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है। वहीं ख़बर है कि इस यात्रा में बिहार सीएम नीतीश कुमार को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन वह इस यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं।

