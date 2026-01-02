Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बुजुर्गों की भलाई, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संवेदनशील एवं सक्रिय है. इसी क्रम में पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन, चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि बुजुर्गों के लिए राज्य-स्तरीय अभियान “हमारे बुजुर्ग, हमारा मान” की शुरुआत 16 जनवरी से जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) से की जाएगी.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है और इसी संदर्भ में पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2023 से “हमारे बुजुर्ग, हमारा मान” अभियान चलाया जा रहा है. वर्ष 2023 के दौरान लगाए गए शिविरों में 20,110 पंजीकरण किए गए, जिनके अंतर्गत आँखों की जांच, कान-नाक-गला (ईएनटी) जांच, मोतियाबिंद सर्जरी की जांच, चश्मों का वितरण, पेंशन फार्म, सीनियर सिटीजन कार्ड और आयुष्मान कार्ड आदि सुविधाएँ प्रदान की गईं.

बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ

उन्होंने कहा कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में भी यह अभियान पूरे राज्य में जिला-स्तरीय शिविरों के माध्यम से चलाया जाएगा. इन शिविरों में बुजुर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ, मोतियाबिंद सर्जरी, जेरियाट्रिक जांच, कान-नाक-गला जांच, योग सत्र, कानूनी जागरूकता तथा अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाएँगी.

डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार की कार्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 786.83 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत निःशुल्क मेडिकल कैंप, एनसीडी एवं डिमेंशिया स्क्रीनिंग, जेरियाट्रिक केयरगिवर्स का प्रशिक्षण तथा राज्य-स्तरीय मीडिया और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 14567 भी संचालित किया जा रहा है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि बुजुर्गों की भलाई, स्वास्थ्य सेवाओं, ओल्ड एज होम्स, डे-केयर सेंटरों, जागरूकता अभियानों और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए पंजाब सरकार द्वारा कुल मिलाकर लगभग 24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो बुजुर्गों के प्रति मान सरकार की सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

बुजुर्गों के लिए कानूनी सुरक्षा

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी प्रावधान किए गए हैं तथा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के माध्यम से अब तक हजारों मामलों का निपटारा किया जा चुका है. उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य के 14 ज़िलों में स्थित ओल्ड एज होम्स के लिए 6.82 करोड़ रुपये की ग्रांट प्रदान की जाएगी, जबकि बरनाला और मानसा में संचालित डे-केयर सेंटरों को 2.5 लाख रुपये प्रति केंद्र की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

बुजुर्गों से शिविरों में आने की अपील

इस अवसर पर उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिला मानसा में 72 बिस्तरों की क्षमता वाले सरकारी वृद्धाश्रम का उद्घाटन 10 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में किया जाएगा. अंत में डॉ. बलजीत कौर ने बुजुर्गों और उनके परिवारों से अपील की कि वे जिला-स्तरीय शिविरों में भाग लेकर पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाएँ.

