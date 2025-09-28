Uttar Pradesh

7 अक्टूबर को यूपी में राजकीय अवकाश, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद : सीएम योगी का ऐलान

Ajay Yadav28 September 2025 - 12:29 PM
UP News :
7 अक्टूबर को यूपी में राजकीय अवकाश, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद : सीएम योगी का ऐलान

  • योगी ने 7 अक्टूबर को छुट्टी घोषित की
  • छुट्टी वाल्मीकि जयंती पर दी जाएगी
  • हिंसक प्रदर्शन पर सीएम ने नाराज़गी जताई
  • अराजक तत्वों पर कार्रवाई के संकेत दिए
  • दुर्गा पूजा से शक्ति और संस्कृति मिलती है

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात अक्टूबर को राजकीय अवकाश की घोषणा की है. श्रावस्ती में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि यह अवकाश महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृति और पर्यटन विभाग के सहयोग से राज्य भर के सभी मंदिरों में रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में फैली हिंसा की कड़ी निंदा की, उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र जैसे प्रवित्र हिंदू पर्व को बाधित करने और आस्था के नाम पर हिंसा व अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. योगी ने दंगाइयों की तुलना ‘चुंड’ और और ‘मुंड’ राक्षसों से करते हुए कहा कि देवी भगवती ऐसे तत्वों को कभी माफ नहीं करेंगी और उनका सर्वनाश निश्चित है.

पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. बरेली में एक दिन पहले शुक्रवार को नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है. जो उनकी परंपरा है, उन्होंने कहा, हम मूर्ति पूजा करते हैं, और सनातन धर्म हमें साकार और निराकार ब्रह्म दोनों की पूजा की अनुमति देता है. सीएम योगी ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, कुछ लोग ‘आई लव मोहम्मद’ के नाम पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं. जो पूरी तरह से गलत है.

देवी भगवती कुचलती हैं ऐसे चुंड और मुंड

उन्होंने कहा, ‘वे जानते हैं कि यह शारदीय नवरात्र है, विजयादशमी का अवसर है. अगर वे शारदीय नवरात्र के दौरान अराजकता फैलाते हैं, ‘चुंड’ व ‘मुंड’ जैसे काम करते हैं, तो देवी भगवती इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी.’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘देवी भगवती ऐसे ‘चुंड’ और ‘मुंड’ को कुचलती हैं.’

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत उतना ही सशक्त होगा, लोक कल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग उतना ही सशक्त होगा. आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है.

किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शांति और जनकल्याण पसंद नहीं है. जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, तो कुछ लोगों में एक तरह की बेचैनी पैदा हो जाती है, ऐसे में उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें ‘डेंटिंग’ और ‘पेंटिंग’ का सहारा लेना पड़ता है.’ सीएम ने कहा कि आस्था एक आंतरिक मामला है, न कि प्रदर्शन का, उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार कार्यक्रम कर सकता है और किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

