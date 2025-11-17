फटाफट पढ़ें

गुरु तेग बहादुर की 350वीं शताब्दी पर सत्र

आनंदपुर साहिब में पंजाब सरकार ने सत्र किया

अरविंद केजरीवाल को आमंत्रण पत्र भेजा गया

सत्र में बलिदान और शिक्षाओं पर चर्चा हुई

पंजाब की विरासत और मानवता का संदेश

Punjab News : साहिब-ए-कमाल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी के 350वें शताब्दी वर्ष को समर्पित कार्यक्रमों के अंतर्गत, पंजाब सरकार द्वारा पहली बार चंडीगढ़ के बाहर, श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है. इस संबंध में, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा की ओर से निमंत्रण पत्र भेंट किया.

पंजाब सरकार का ऐतिहासिक कदम

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है. धर्म-निरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता, शांति और मानवाधिकारों के लिए दिए गए इस महान बलिदान की 350वीं शताब्दी पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है. इस महान यादगार को और भी विशेष बनाने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब विधानसभा द्वारा आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र का आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है.

विशेष सत्र में गुरु तेग बहादुर पर चर्चा

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बताया कि इस विशेष सत्र के दौरान-गुरु तेग बहादुर साहिब जी के अनूठे बलिदान और शिक्षाओं पर विशेष चर्चा होगी. सभी विधायक, विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और विशेष अतिथि इसमें शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब, जो खालसा की जन्मभूमि है, से इस विशेष सत्र की शुरुआत के साथ पंजाब की आध्यात्मिक विरासत और मजबूत होगी तथा दुनिया को शांति, भाईचारे और मानवता का साझा संदेश मिलेगा. अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण पत्र भेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आशा व्यक्त की कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष सत्र में अवश्य शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप