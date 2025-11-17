Punjab

पंजाब में आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र, 350वीं शताब्दी पर गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान और शिक्षाओं पर चर्चा

फटाफट पढ़ें

  • गुरु तेग बहादुर की 350वीं शताब्दी पर सत्र
  • आनंदपुर साहिब में पंजाब सरकार ने सत्र किया
  • अरविंद केजरीवाल को आमंत्रण पत्र भेजा गया
  • सत्र में बलिदान और शिक्षाओं पर चर्चा हुई
  • पंजाब की विरासत और मानवता का संदेश

Punjab News : साहिब-ए-कमाल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी के 350वें शताब्दी वर्ष को समर्पित कार्यक्रमों के अंतर्गत, पंजाब सरकार द्वारा पहली बार चंडीगढ़ के बाहर, श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है. इस संबंध में, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा की ओर से निमंत्रण पत्र भेंट किया.

पंजाब सरकार का ऐतिहासिक कदम

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है. धर्म-निरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता, शांति और मानवाधिकारों के लिए दिए गए इस महान बलिदान की 350वीं शताब्दी पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है. इस महान यादगार को और भी विशेष बनाने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब विधानसभा द्वारा आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र का आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है.

विशेष सत्र में गुरु तेग बहादुर पर चर्चा

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बताया कि इस विशेष सत्र के दौरान-गुरु तेग बहादुर साहिब जी के अनूठे बलिदान और शिक्षाओं पर विशेष चर्चा होगी. सभी विधायक, विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और विशेष अतिथि इसमें शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब, जो खालसा की जन्मभूमि है, से इस विशेष सत्र की शुरुआत के साथ पंजाब की आध्यात्मिक विरासत और मजबूत होगी तथा दुनिया को शांति, भाईचारे और मानवता का साझा संदेश मिलेगा. अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण पत्र भेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आशा व्यक्त की कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष सत्र में अवश्य शामिल होंगे.

