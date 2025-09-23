Punjab

Ajay Yadav23 September 2025 - 10:39 AM
  • 2303 गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए
  • 2.47 लाख से अधिक ओपीडी जांच हुई
  • बीमारियों का त्वरित इलाज किया गया
  • 7 लाख घरों का आशा ने निरीक्षण किया
  • मच्छर नियंत्रण के लिए छिड़काव किया

Punjab News : पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे “विशेष स्वास्थ्य अभियान” के पहले सप्ताह के पूरे होने पर शानदार नतीजे सामने आए हैं. इस दौरान मेडिकल टीमों ने 2303 बाढ़ प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए और 2,47,958 से अधिक ओपीडी परामर्श किए. यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां दी.

इस बड़े प्रयास के चलते 31,717 बुखार के केस, 7,832 दस्त के केस, 36,119 त्वचा संक्रमण और 16,884 आंखों की बीमारी के मामलों का त्वरित इलाज संभव हुआ है, जिससे किसी बड़े प्रकोप को रोका जा सका. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 14 सितंबर को 2303 बाढ़ प्रभावित गांवों में “विशेष स्वास्थ्य अभियान” की अगुवाई के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों, सरकारी डॉक्टरों, नव नियुक्त मेडिकल अधिकारियों, निजी वॉलंटियरों, आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारियों और एमबीबीएस इंटर्न्स को तैनात करने के निर्देश दिए थे.

मलेरिया के केवल 5 केस मिले

14 सितंबर से अब तक के आंकड़े जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले से ही रोकथाम की रणनीति पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके कारण महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं. 20,000 से अधिक आशा वर्करों ने 7 लाख से अधिक घरों में जाकर जांच की और इस दौरान केवल 5 मलेरिया के केस सामने आए, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य टीमों द्वारा इस अवधि में 2.27 लाख आवश्यक स्वास्थ्य किटें भी वितरित की गईं.

त्रि-स्तरीय रणनीति से मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि ये आंकड़े स्वास्थ्य संकट की सफल रोकथाम को दर्शाते हैं. जहां बड़े प्रकोप की आशंका थी, वहीं हमारी अग्रिम रोकथाम रणनीति ने लोगों के चारों ओर एक मजबूत स्वास्थ्य कवच तैयार किया है. मलेरिया के बेहद कम मामले सामने आना और अन्य बीमारियों का व्यवस्थित प्रबंधन यह दर्शाता है कि हमारी त्रि-स्तरीय रणनीति जमीनी स्तर पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है.

व्यापक फ्यूमिगेशन जारी

इसी प्रकार, तीव्र वेक्टर-नियंत्रण अभियानों के तहत 6.22 लाख घरों को मच्छरों के प्रजनन की पहचान के लिए कवर किया गया, 11,582 घरों में प्रजनन स्थलों को ढूंढकर नष्ट किया गया. एक महत्वपूर्ण रोकथाम उपाय के रूप में 1.43 लाख घरों पर अग्रिम लार्वीसाइड का छिड़काव किया गया और रोग संचरण चक्र को तोड़ने के लिए सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में व्यापक फ्यूमिगेशन किया गया.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

