शशि थरूर ने राहुल और खरगे से मुलाकात के बाद जताई संतुष्टि, पार्टी में सभी मुद्दे सुलझाने का किया आश्वासन

Ajay Yadav29 January 2026 - 3:32 PM
2 minutes read
शशि थरूर ने राहुल और खरगे से मुलाकात के बाद जताई संतुष्टि, पार्टी में सभी मुद्दे सुलझाने का किया आश्वासन

Shashi Tharoor : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया है. तिरुवनंतपुरम से थरूर ने कहा कि दोनों नेताओं के साथ बातचीत सकारात्मक और अच्छी रही, उन्होंने साफ किया कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं और पहले से ही सांसद हूं.

पिछली कई कांग्रेस बैठकों में थरूर की गैरमौजूदगी रही थी और कई बार उन्होंने पार्टी लाइन से अलग बयान भी दिया था, जिससे माना जा रहा था कि वे पार्टी हाईकमान के रवैये से नाराज हैं. लेकिन आज राहुल गांधी और खरगे से मुलाकात के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव देखा गया. थरूर ने कहा कि सबकुछ ठीक है और हम साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं.

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को संसद भवन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की. यह बैठक करीब 90 मिनट चली और इसे पार्टी के अंदर पिछले कुछ समय से बने असहज माहौल को सुधारने की कोशिश माना जा रहा है. थरूर हाल के महीनों में कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं हुए थे, जिससे उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी की चर्चा सुर्खियों में रही.

थरूर की नाराजगी और बैठकें छोड़ना

हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक, शशि थरूर ने कई बार यह महसूस किया कि पार्टी आयोजनों में उन्हें वह अहम भूमिका नहीं दी जा रही जिसकी उन्हें उम्मीद थी. खासतौर पर कोच्चि में हुए महापंचायत कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा उनका नाम शामिल न किए जाने को उनकी नाराजगी का मुख्य कारण माना गया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली और केरल में कई रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेने से दूरी बनाए रखी.

कांग्रेस ने थरूर से अलग बैठक कर विवाद सुलझाया

वही, पार्टी सूत्रों के का कहना है कि, कांग्रेस नेतृत्व विधानसभा चुनावों से पहले किसी भी तरह के अंदरूनी मतभेद को बढ़ने नहीं देना चाहती है. इसलिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर से अलग बैठक की और उनकी बातें सुनीं, साथ ही असहमति के मुद्दों पर चर्चा की. बताया गया है कि एआईसीसी पहले से ही थरूर को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी, ताकि चुनावों से पहले पार्टी एकजुट दिखाई दे.

थरूर ने अफवाहें खारिज की

शशि थरूर पिछले कुछ महीनों से अपनी चिंताओं को लेकर पार्टी नेतृत्व से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी सामने आईं. कुछ जगहों पर तो उनके बीजेपी में शामिल होने या केरल में CPI(M) से संपर्क की खबरें भी आईं. हालांकि, थरूर ने इन सभी अफवाहों को सार्वजनिक तौर पर पूरी तरह खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि उनके मुद्दे केवल पार्टी के भीतर ही सुलझाए जाएं, न कि बाहरी मंच पर उठाए जाएं. आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है.

