Deputy CM Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद राजनीतिक गलियारे गमगीन हो गए हैं। एक सभा को संबोधित करने मुंबई से बारामती जा रहे डीप्टी सीएम समेत 5 लोगों की प्लेन क्रैस में दुखद मौत हो गई, जिसके बाद उनके प्रसंशकों में भी दुख की लहर दौड़ गई है। वहीं उनके परिवार के सदस्य भी इस दुखद खबर के बाद टूट चुके हैं।

हालांकि इस बीच सबका ध्यान डिप्टी सीएम के चाचा शरद पवार की तरफ था कि इस खबर से कहीं उनकी स्थिति ना बिगड़े। इसलिए उनको इस बात की जानकारी देने से पहले परिजनों और प्रशंसकों ने सूझबूझ से काम लिया। इस मामले में एहतियात बरतते हुए परिजनों ने पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और फिर उन्हें जानकारी दी।

क्यों कराया गया अस्पताल में भर्ती?

शरद पवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती होने के बाद इस बात की जानकारी दी गई कि अब उनका भतीजा व महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल, यह सावधानी इसलिए बरती गई ताकि बुजुर्ग चाचा शरद पवार को सदमा ना लगे, और अगर ऐसा हो भी तो उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाए जिससे उनका तुरंत इलाज शुरु हो सके। अब वे सिल्वर ओक लौट चुके हैं और दोपहर में बारामती रवाना होंगे।

