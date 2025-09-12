फटाफट पढ़ें
Punjab News : पंजाब में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा. इस कठिन समय में बॉलीवुड कलाकारों ने भी बड़ा दिल दिखाया है. इसी बीच अभिनेता शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन भी आगे आया है. जो स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर पंजाब बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है.
1,500 परिवारों तक पहुंचाई राहत सामग्री
मीर फाउंडेशन की ओर से पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है. इन रिलीफ किट्स में दवाइयां, स्वच्छता से जुड़ी चीजें, खाने-पीने का सामान, मच्छरदानी, तिरपाल की चादरें, फोल्डिंग बेड, कॉटन के गद्दे समेत कई जरूरी सामान शामिल हैं. यह सहायता अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर जैसे जिलों के कुल 1,500 परिवारों तक पहुंचाई जा रही है. इस फहल का उद्देश्य है कि प्रभावित लोगों को तुरंत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा और आश्रय मुहैया कराया जा सके, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बना सकें
सोशल मीडिया पर साझा की संवेदनाएं
बाढ़ की गंभीर स्थिति से पहले शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, ‘इस भयानक बाढ़ से पंजाब में पीड़ित सभी लोगों के लिए मेरा दिल दुख रहा है. मैं उन्हें अपनी दुआएं और ताकत भेज रहा हूं. पंजाब का जज्बा कभी भी नहीं टूटना चाहिए. भगवान आप सभी का साथ दें.’
बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन मुख्य रूप से एसिड अटैक सर्वाइवर्स और महिलाओं के लिए काम करता है. जरूरत पड़ने पर हमेशा ही फाउंडेशन मदद के लिए आगे आता है. कोविड-19 के दौरान भी मीर फाउंडेशन ने ऑक्सीजन, राशन तक मुहैया कराया था. अब एक बार फिर पंजाब बाढ़ में आगे आया है.
बॉलीवुड सितारों ने बढ़चढ़कर मदद की
पंजाब में हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए है. बाढ़ की मार से प्रदेश अभी उबरने की कोशिश कर रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस आपदा में 53 लोगों की जान जा चुकी है और 23 जिलों के हजारों गांवों में लाखों लोग प्रभावित हुए है. हालात इतने खराब हैं कि कई परिवार अपने घर तक गंवा चुके हैं और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं. फसलों और जानवरों का भी भारी नुकसान हुआ है. ऐसे कठिन समय में बॉलीवुड सेलेब्रिटी भी दिल खोलकर मदद के लिए आगे आ रहे हैं.
