फटाफट पढ़ें

पंजाब में भारी बारिश से भयंकर बाढ़

हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर

मीर फाउंडेशन ने पहुंचाई राहत सामग्री

शाहरुख ने जताया दुख, भेजी दुआएं

अब तक 53 मौतें, हालात अभी गंभीर

Punjab News : पंजाब में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा. इस कठिन समय में बॉलीवुड कलाकारों ने भी बड़ा दिल दिखाया है. इसी बीच अभिनेता शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन भी आगे आया है. जो स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर पंजाब बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है.

1,500 परिवारों तक पहुंचाई राहत सामग्री

मीर फाउंडेशन की ओर से पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है. इन रिलीफ किट्स में दवाइयां, स्वच्छता से जुड़ी चीजें, खाने-पीने का सामान, मच्छरदानी, तिरपाल की चादरें, फोल्डिंग बेड, कॉटन के गद्दे समेत कई जरूरी सामान शामिल हैं. यह सहायता अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर जैसे जिलों के कुल 1,500 परिवारों तक पहुंचाई जा रही है. इस फहल का उद्देश्य है कि प्रभावित लोगों को तुरंत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा और आश्रय मुहैया कराया जा सके, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बना सकें

सोशल मीडिया पर साझा की संवेदनाएं

बाढ़ की गंभीर स्थिति से पहले शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, ‘इस भयानक बाढ़ से पंजाब में पीड़ित सभी लोगों के लिए मेरा दिल दुख रहा है. मैं उन्हें अपनी दुआएं और ताकत भेज रहा हूं. पंजाब का जज्बा कभी भी नहीं टूटना चाहिए. भगवान आप सभी का साथ दें.’

My heart goes out to those in Punjab impacted by these devastating floods. Sending prayers and strength… The spirit of Punjab shall never break… may God bless them all. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 3, 2025

बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन मुख्य रूप से एसिड अटैक सर्वाइवर्स और महिलाओं के लिए काम करता है. जरूरत पड़ने पर हमेशा ही फाउंडेशन मदद के लिए आगे आता है. कोविड-19 के दौरान भी मीर फाउंडेशन ने ऑक्सीजन, राशन तक मुहैया कराया था. अब एक बार फिर पंजाब बाढ़ में आगे आया है.

बॉलीवुड सितारों ने बढ़चढ़कर मदद की

पंजाब में हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए है. बाढ़ की मार से प्रदेश अभी उबरने की कोशिश कर रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस आपदा में 53 लोगों की जान जा चुकी है और 23 जिलों के हजारों गांवों में लाखों लोग प्रभावित हुए है. हालात इतने खराब हैं कि कई परिवार अपने घर तक गंवा चुके हैं और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं. फसलों और जानवरों का भी भारी नुकसान हुआ है. ऐसे कठिन समय में बॉलीवुड सेलेब्रिटी भी दिल खोलकर मदद के लिए आगे आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप