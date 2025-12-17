अहमदाबाद में स्कूलों को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

Ahmedabad Schools Threats : अहमदाबाद में स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर के चार स्कूलों यह धमकी भरा मेल भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद और गांधीनगर को मिलाकर 10 स्कूलों को थ्रेट मिला है। जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस व बम स्कॉड यूनिट की जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। स्कूलों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है।

साबरमती जेल का मेल में जिक्र

बुधवार सुबह करीब 8:35 पर बजे स्कूलों को एक जैसे धमकी भरे ईमेल मिले। ईमेल में दोपहर 1:11 बजे बम धमाके होने का दावा किया गया और लिखा गया कि धमाके स्कूल परिसरों से लेकर साबरमती जेल तक किए जाएंगे।

अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र

ईमेल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र भी किया गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी शरद सिंघल ने बताया कि अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके बावजूद बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर तैनात हैं। स्कूल परिसरों की सघन तलाशी ली जा रही है और छात्रों व स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

