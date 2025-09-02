Uttar Pradesh

यूपी में सक्रिय हुआ मानसून, बारिश और जलभराव के कारण कई जिलों में स्कूल बंद

UP News :
यूपी में सक्रिय हुआ मानसून, बारिश और जलभराव के कारण कई जिलों में स्कूल बंद

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में मानसून सक्रिय, स्कूल बंद
  • मेरठ और बरेली में बारिश का अलर्ट
  • जलभराव के कारण छुट्टियां घोषित
  • रायबरेली में फिर से स्कूल बंद
  • 3 सितंबर से बारिश में कमी

UP News : उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए राज्य के कई जिलों में 2 सितंबर को स्कूलों में छु्ट्टी घोषित कर दी गई है. मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया था. इसी के आधार पर मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, रायबरेली और अलीगढ़ में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. यह छुट्टी भारी बारिश और शहर में जलभराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई है.

रायबरेली में फिर से स्कूल बंद

मौसम के चलते सोमवार को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र के कई जिलों में स्कूल बंद रहे. रायबरेली और पीलीभीत के अलावा पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्रों के स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई थी. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी. रायबरेली में खराब मौसम की कारण लगातार दूसरे दिन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है.

3 सितंबर से बारिश में कमी

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, बीते दो दिनों से सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है. इसके कारण मानसूनी ट्रफ उत्तर की ओर खिसक गई है. इसी वजह से प्रदेश में 2 सितंबर को भी कहीं भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है. 3 सितंबर से बारिश की तीव्रता में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं.

