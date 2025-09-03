राष्ट्रीय

SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अग्रिम जमानत सिर्फ प्रथम दृष्टया आधारहीन मामलों में ही संभव

Anup Tiwari3 September 2025 - 10:40 PM
1 minute read
Supreme Court Orders
SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Supreme Court Orders : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम जमानत केवल उन्हीं मामलों में दी जा सकती है, जहाँ पहली नजर में यह साबित हो जाए कि आरोपी के खिलाफ दर्ज आरोप इस कानून के दायरे में नहीं आते.

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने इस फैसले में कहा कि यदि कोर्ट को लगता है कि प्राथमिकी या शिकायत में दर्ज आरोप SC/ST अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध नहीं करते, तभी जमानत दी जा सकती है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए फैसला

यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए दिया गया जिसमें एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी. आरोपी पर शिकायतकर्ता को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और हिंसक धमकी देने का आरोप था. अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को केवल इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव में आरोपी की पसंद के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था.

साक्ष्यों की गहराई से परीक्षण की अनुमति नहीं

फैसले में यह भी कहा गया कि प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि करने के लिए अदालतें साक्ष्य के गहराई से परीक्षण या तथ्यों की जांच नहीं कर सकतीं. अदालत को केवल FIR और दर्ज आरोपों के आधार पर यह तय करना होता है कि मामला बनता है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट संकेत मिला है कि SC/ST एक्ट के तहत मामलों में अग्रिम जमानत का दायरा सीमित रहेगा और केवल उन्हीं मामलों में जमानत मिलेगी जहां शुरुआती तथ्यों से आरोपों का समर्थन नहीं होता.

यह भी पढ़ें : बिजनौर में नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari3 September 2025 - 10:40 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पीएम मोदी-पुतिन बैठक से अमेरिका नाराज, भारत पर टैरिफ और युद्ध बढ़ावा का लगाया आरोप

पीएम मोदी-पुतिन बैठक से अमेरिका नाराज, भारत पर टैरिफ और युद्ध बढ़ावा का लगाया आरोप

2 September 2025 - 10:43 AM
Photo of बेमिशाल दोस्ती की तस्वीर…, मीटिंग के लिए एक ही कार में रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

बेमिशाल दोस्ती की तस्वीर…, मीटिंग के लिए एक ही कार में रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

1 September 2025 - 12:47 PM
Photo of पुतिन से बातचीत करते हुए आगे बढ़े पीएम मोदी, कोने में हाथ बांधे खड़े ताकते रह गए शहबाज शरीफ

पुतिन से बातचीत करते हुए आगे बढ़े पीएम मोदी, कोने में हाथ बांधे खड़े ताकते रह गए शहबाज शरीफ

1 September 2025 - 11:52 AM
Photo of शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

1 September 2025 - 11:16 AM
Photo of LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर कटौती, घरेलू सिलेंडर के रेट स्थिर

LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर कटौती, घरेलू सिलेंडर के रेट स्थिर

1 September 2025 - 10:05 AM
Photo of पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात बनी चर्चा का केंद्र, भारत ने दिखाया वैश्विक नेतृत्व का दम

पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात बनी चर्चा का केंद्र, भारत ने दिखाया वैश्विक नेतृत्व का दम

1 September 2025 - 9:04 AM
Photo of 7 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, सीमा शांति, सहयोग और कैलाश यात्रा पर हुई बातचीत

7 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, सीमा शांति, सहयोग और कैलाश यात्रा पर हुई बातचीत

31 August 2025 - 1:08 PM
Photo of SCO समिट में भारत-चीन रिश्तों की नई दिशा: आतंकवाद पर सहयोग की उम्मीद, हिंदी ख़बर की खास विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

SCO समिट में भारत-चीन रिश्तों की नई दिशा: आतंकवाद पर सहयोग की उम्मीद, हिंदी ख़बर की खास विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

30 August 2025 - 6:17 PM
Photo of जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

30 August 2025 - 1:42 PM
Photo of PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

29 August 2025 - 10:44 PM
Back to top button