बिजनौर में नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

Anup Tiwari3 September 2025 - 5:19 PM
Bijnor Suicide
लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

Bijnor Suicide : बुधवार की सुबह बिजनौर जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब सदर तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने सरकारी आवास में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से कथित रूप से आत्महत्या कर ली. यह घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई, जिससे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया.

अस्पताल में तोड़ा दम, साक्ष्य जुटा रही पुलिस

गंभीर रूप से घायल राजकुमार को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब दो घंटे तक उनका इलाज चला. दोपहर 1:30 बजे के आसपास चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर फैलते ही जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक और भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है.

जांच के दौरान पुलिस को राजकुमार की लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है जिसे जब्त कर लिया गया है, और उनके मोबाइल फोन सहित अन्य निजी दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है ताकि इस दुखद कदम के कारणों का पता लगाया जा सके. सूत्रों के अनुसार, कमरा अंदर से बंद था, जिसे पुलिस ने तोड़कर खोला.

आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं

जानकारी के अनुसार, राजकुमार बागपत के कुरडी गांव के रहने वाले थे और इन दिनों बिजनौर में तैनात थे. उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. अभी तक आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन कुछ चर्चाओं में पारिवारिक तनाव को इसका संभावित कारण बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस और परिजनों ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है.

जिला प्रशासन ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारी इस घटना के पीछे की वजहों को जानने के लिए गहन पड़ताल में जुटे हैं. इस दुखद घटना ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों को गहरे सदमे में डाल दिया है. जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है.

