अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा, पूरे देश से मदद की अपील

Anup Tiwari3 September 2025 - 4:52 PM
Kejriwal On Punjab Floods
अरविंद केजरीवाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा

हाइलाइट्स :-

  • केजरीवाल और मान करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा.
  • दिल्ली से रोज़ भेजी जा रही है राहत सामग्री.
  • AAP नेताओं ने दिया एक महीने का वेतन राहत कोष में.

Kejriwal On Punjab Floods : पंजाब इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है. कई गांवों में पानी भर चुका है, लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं, और सामान्य जीवन बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं. ऐसे कठिन समय में आम आदमी पार्टी ने राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है.

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पंजाब का दौरा करेंगे. वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे, राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति का जायज़ा लेंगे.

प्रतिदिन AAP पहुंचाएगी राहत सामग्री

अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली से प्रतिदिन पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंचेंगे. दिल्ली में विभिन्न बाज़ारों, कॉलोनियों, मोहल्लों, व्यापारी संगठनों और सामाजिक समूहों के माध्यम से राहत सामग्री जुटाई जा रही है. इसमें राशन, दवाइयां, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री के साथ पंजाब पहुंच चुके हैं. उनके नेतृत्व में भेजी गई सामग्री में ORS, साबुन, त्रिपाल, मच्छरदानी, टॉर्च, ड्राय मिल्क, डाइपर्स, कैंडल्स, दवाइयां, बेडशीट, बिस्किट, सैनिटाइज़र, टूथपेस्ट-टूथब्रश, सूखा राशन और पानी की बोतलें जैसे ज़रूरी सामान शामिल हैं, जो प्रभावित लोगों की प्राथमिक ज़रूरतें पूरी करने में सहायक होंगे.

AAP नेताओं ने दान किया एक महीने का वेतन

इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों और विधायकों ने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है. पार्टी का कहना है कि यह कदम आर्थिक सहयोग से ज़्यादा एकजुटता और सेवा का प्रतीक है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पहले दिन से राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी है. मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ प्रभावित ज़िलों का दौरा कर रहे हैं और प्रशासनिक तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं. NDRF, स्वास्थ्य विभाग, पंचायतें और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में समन्वय के साथ जुटे हैं.

अन्य राज्यों से मदद की अपील

अरविंद केजरीवाल ने अपने एक वीडियो संदेश में देश की अन्य राज्य सरकारों और सामाजिक संस्थाओं से पंजाब की मदद के लिए आगे आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता और संवेदनशीलता के साथ काम करने का है.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री में न सिर्फ ज़रूरी सामान है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, जो संकट के समय लोगों के साथ खड़े होने का संकेत देता है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि संकट की इस घड़ी में सेवा और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जा रही है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट किया है कि पंजाब की इस आपदा को केवल राज्य की चुनौती नहीं, बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी मानकर काम किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें : AAP की ओर से पंजाब बाढ़ राहत: अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर सौरभ भारद्वाज दिल्ली से राहत सामग्री लेकर रवाना

