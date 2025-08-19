Punjab

गांव सरंगड़ा गाली-गलौच मामले में एससी आयोग ने एसएसपी अमृतसर से मांगी रिपोर्ट

Ajay Yadav19 August 2025 - 3:50 PM
गांव सरंगड़ा गाली-गलौच मामले में एससी आयोग ने एसएसपी अमृतसर से मांगी रिपोर्ट


  • दलित व्यक्ति से गाली-गलौच का मामला
  • आयोग ने वीडियो का लिया नोटिस
  • एसएसपी अमृतसर से रिपोर्ट तलब
  • जातिसूचक गालियों पर केस शुरू
  • जातिवाद पर सख्त कार्रवाई होगी

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने अमृतसर के हलका राजासांसी के अधीन आते गाँव सरंगड़ा, रामतीर्थ मार्ग के एक अनुसूचित जाति व्यक्ति के साथ गाली-गलौच करने के मामले का सू-मोटो नोटिस लेते हुये एस. एस. पी. अमृतसर से रिपोर्ट तलब की है.

जातिवाद पर सख्त कार्रवाई होगी

इस संबंध में जानकारी देते हुये जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया के द्वारा उनके ध्यान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग के मजहबी सिख/ वाल्मीकि परिवार को जाति सूचक गालियां निकाल रहा है, जिस पर आयोग द्वारा कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग राज्य के अनसूचित जाति के लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है और राज्य में संवैधानिक कानूनों से विपरीत जातिवाद फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी.

