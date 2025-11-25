Saurabh Murder Case : मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी ने बेटी को जन्म दिया है। शनिवार देर रात उसे पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने रविवार सुबह 6:50 बजे उसकी सामान्य डिलीवरी करवाई।

डॉक्टरों के मुताबिक मां और बच्ची दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुस्कान ने अपनी दूसरी बेटी को उसी तारीख को जन्म दिया, जिस दिन उसके पति सौरभ राजपूत का जन्मदिन होता है। सौरभ का जन्मदिन 24 नवंबर को है, और इसी दिन मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया।

बच्चे का कराएंगे DNA टेस्ट

आपको बता दें कि साहिल के मां-बाप नहीं हैं। वह अपनी नानी के साथ रहता था। जब उसे सौरभ हत्याकांड में जेल भेजा गया तो नानी अकेली पड़ गई। सौरभ के बड़े भाई राहुल ने कहा- मुस्कान की बेटी का हम लोग DNA टेस्ट कराएंगे। अगर वह बच्ची सौरभ की है, तो उसको हम लोग अपनाएंगे।

मंगलवार सुबह डॉक्टर ने बताया- बच्ची स्वस्थ है, मुस्कान सुबह से बच्ची को गोद में लिए बैठी है। उसे लगातार दुलार कर रही है। मुस्कान बच्ची के लिए काफी खुश है।

