mamata banerjee threat : आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में वोटर लिस्ट के स्‍पेशल इंसेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले मंच से धमकी दी है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होने कहा है कि एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, मुझ पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वह पूरा भारत हिला दूंगी।

चुनाव से पहले टकराव शुरु

उन्होंने साजिश का रूप देते हुए कहा कि, मैं देर से पहुंची, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करती। आज हेलीकॉप्टर जाना था, लेकिन सुबह जानकारी मिली कि यह उड़ान नहीं भरेगा। बंगाल सीएम ने कहा कि चुनाव शुरू भी नहीं हुए और टकराव पहले ही शुरू कर दिया, अच्छा हुआ मैं पैदल ही लोगों से मिलती हुई आ गई।

एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकालने का ऐलान

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मैं उन्हें बताना चाहती हूं, आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे। हम आपका खेल जानते हैं। लेकिन बंगाल को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। ममता ने दावा किया कि बीजेपी बिहार में चुनावी लड़ाई नहीं लड़ पाई और न ही विपक्ष की रणनीति को समझ सकी। ममता बनर्जी ने देशभर में एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया।

मतुआ बाहुल्‍य इलाकों में रैली में सीएम की रैली

हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान पर पार्टी द्वारा सफाई भी पेश की गई है। टीएमसी के मुताबिक, ममता बनर्जी के कहने का मतलब टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता मतुआ बाहुल्‍य इलाकों में रैली कर रही थीं। यह इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। इसलिए यहां से ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला।

उन्‍होंने लोगों से कहा, एसआईआर एक साजिश है, यह पीछे के रास्‍ते से एनआरसी करवाने की साजिश है। ममता ने बीएसएफ को भी निशाने पर लिया। उन्‍होंने कहा, घसपैठियों के बंगाल में होने का प्रचार किया या जा रहा है, लेकिन ये आए कैसे? इन्‍हें बंगाल में घुसने किसने दिया?

