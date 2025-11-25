Other Statesराज्य

‘पूरा भारत हिला दूंगी, आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे’ खुले मंच से ममता बनर्जी का धमकी

Shanti Kumari25 November 2025 - 5:46 PM
2 minutes read
Mamata Banerjee Threat

mamata banerjee threat : आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में वोटर लिस्ट के स्‍पेशल इंसेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले मंच से धमकी दी है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होने कहा है कि एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, मुझ पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वह पूरा भारत हिला दूंगी।

चुनाव से पहले टकराव शुरु

उन्होंने साजिश का रूप देते हुए कहा कि, मैं देर से पहुंची, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करती। आज हेलीकॉप्टर जाना था, लेकिन सुबह जानकारी मिली कि यह उड़ान नहीं भरेगा। बंगाल सीएम ने कहा कि चुनाव शुरू भी नहीं हुए और टकराव पहले ही शुरू कर दिया, अच्छा हुआ मैं पैदल ही लोगों से मिलती हुई आ गई।

एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकालने का ऐलान

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मैं उन्हें बताना चाहती हूं, आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे। हम आपका खेल जानते हैं। लेकिन बंगाल को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। ममता ने दावा किया कि बीजेपी बिहार में चुनावी लड़ाई नहीं लड़ पाई और न ही विपक्ष की रणनीति को समझ सकी। ममता बनर्जी ने देशभर में एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया।

मतुआ बाहुल्‍य इलाकों में रैली में सीएम की रैली

हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान पर पार्टी द्वारा सफाई भी पेश की गई है। टीएमसी के मुताबिक, ममता बनर्जी के कहने का मतलब टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता मतुआ बाहुल्‍य इलाकों में रैली कर रही थीं। यह इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। इसलिए यहां से ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला।

उन्‍होंने लोगों से कहा, एसआईआर एक साजिश है, यह पीछे के रास्‍ते से एनआरसी करवाने की साजिश है। ममता ने बीएसएफ को भी निशाने पर लिया। उन्‍होंने कहा, घसपैठियों के बंगाल में होने का प्रचार किया या जा रहा है, लेकिन ये आए कैसे? इन्‍हें बंगाल में घुसने किसने दिया?

यह भी पढ़ें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari25 November 2025 - 5:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of स्कूल गुरु बना हैवान, हैवानियत से परेशान 15 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या

स्कूल गुरु बना हैवान, हैवानियत से परेशान 15 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या

25 November 2025 - 7:43 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

25 November 2025 - 3:58 PM
Photo of गायक जुबिन गर्ग की मौत एक सुनियोजित हत्या? CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा

गायक जुबिन गर्ग की मौत एक सुनियोजित हत्या? CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा

25 November 2025 - 3:11 PM
Photo of ‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

‘साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गईं, एकमात्र चीज जो नहीं बदली..’ सीएम योगी ने ये नहीं बदलने की कही बात

25 November 2025 - 2:16 PM
Photo of तमिलमाडु में दर्दनाक हादसा, आमने-सामने टक्कराई 2 बसें, 6 की मौत, 30 घायल

तमिलमाडु में दर्दनाक हादसा, आमने-सामने टक्कराई 2 बसें, 6 की मौत, 30 घायल

24 November 2025 - 2:53 PM
Photo of पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी गौरी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी गौरी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

24 November 2025 - 1:23 PM
Photo of सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

24 November 2025 - 8:42 AM
Photo of 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर तेज होने के आसार

6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर तेज होने के आसार

24 November 2025 - 7:50 AM
Photo of कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

23 November 2025 - 3:43 PM
Photo of महाराष्ट्र CM फडणवीस ने कटोरेबाज़ शरीफ़ को लताड़ा, कहा- हरा नहीं सकता इसलिए…

महाराष्ट्र CM फडणवीस ने कटोरेबाज़ शरीफ़ को लताड़ा, कहा- हरा नहीं सकता इसलिए…

23 November 2025 - 1:36 PM
Back to top button