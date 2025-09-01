फटाफट पढ़ें

एजीटीएफ ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है

आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्तौल बरामद हुईं

फायरिंग गैंग के आदेश पर की गई थी

आरोपियों के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं

पुलिस अब नेटवर्क की तलाश में लगी है

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में पट्टी (तरनतारन) के एक सैलून में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में शामिल होने के आरोप में प्रभ दासूवाल-गोपी घनश्यामपुर गैंग के दो साथियों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गांधी, निवासी खडूर साहिब (तरनतारन) और जसकरन उर्फ करन, निवासी गांव फैलोके (तरनतारन) के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से .30 बोर की तीन देशी पिस्तौलें बरामद की हैं.

तरनतारन में सैलून पर रात को फायरिंग

जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 2025 को रात करीब 11:30 बजे, तीन बाइक सवार व्यक्तियों ने पट्टी (तरनतारन) के एक सैलून पर गोलियां चलाईं. सैलून के मालिक को पिछले कुछ महीनों से अज्ञात मोबाइल नंबरों से फिरौती की कॉलें आ रही थीं.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी गोपी घनश्यामपुरीया गैंग के विदेशी गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के संपर्क में थे और उसके निर्देश पर पैसों की उगाही के लिए फायरिंग की गई थी, उन्होंने कहा कि आरोपी राज्य में सनसनीखेज अपराध करने की योजना बना रहे थे और पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदलते रहते थे. डीजीपी ने कहा कि मामले के अन्य पहलुओं और नेटवर्क की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.

एजीटीएफ और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने कहा कि उन्हें इन दोनों संदिग्ध अपराधियों के बारे में खास सूचना मिली थी कि वे राज्य में बड़ा अपराध करने की साजिश रच रहे हैं. इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एजीटीएफ पंजाब की टीमों ने तरनतारन पुलिस के साथ मिलकर सरहाली रोड, कैरो (तरनतारन) से दोनों आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरनतारन दीपक पारिक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके खिलाफ हत्या, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं. एसएसपी ने कहा कि इस संबंध में थाना सिटी पट्टी (तरनतारन) में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 125, 308(4) और 324(2) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27 के तहत एफआईआर नंबर 131, दिनांक 25/08/2025 पहले ही दर्ज की जा चुकी है.

