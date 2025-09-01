Punjab

सैलून फायरिंग मामला : तरनतारन से प्रभ दासूवाल-गोपी घनश्यामपुर गैंग के दो साथी गिरफ्तार, तीन पिस्तौल जब्त

Ajay Yadav1 September 2025 - 3:23 PM
2 minutes read
Punjab News :
तरनतारन से प्रभ दासूवाल-गोपी घनश्यामपुर गैंग के दो साथी गिरफ्तार, तीन पिस्तौल जब्त

फटाफट पढ़ें

  • एजीटीएफ ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है
  • आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्तौल बरामद हुईं
  • फायरिंग गैंग के आदेश पर की गई थी
  • आरोपियों के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं
  • पुलिस अब नेटवर्क की तलाश में लगी है

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में पट्टी (तरनतारन) के एक सैलून में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में शामिल होने के आरोप में प्रभ दासूवाल-गोपी घनश्यामपुर गैंग के दो साथियों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गांधी, निवासी खडूर साहिब (तरनतारन) और जसकरन उर्फ करन, निवासी गांव फैलोके (तरनतारन) के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से .30 बोर की तीन देशी पिस्तौलें बरामद की हैं.

तरनतारन में सैलून पर रात को फायरिंग

जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 2025 को रात करीब 11:30 बजे, तीन बाइक सवार व्यक्तियों ने पट्टी (तरनतारन) के एक सैलून पर गोलियां चलाईं. सैलून के मालिक को पिछले कुछ महीनों से अज्ञात मोबाइल नंबरों से फिरौती की कॉलें आ रही थीं.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी गोपी घनश्यामपुरीया गैंग के विदेशी गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के संपर्क में थे और उसके निर्देश पर पैसों की उगाही के लिए फायरिंग की गई थी, उन्होंने कहा कि आरोपी राज्य में सनसनीखेज अपराध करने की योजना बना रहे थे और पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदलते रहते थे. डीजीपी ने कहा कि मामले के अन्य पहलुओं और नेटवर्क की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.

एजीटीएफ और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने कहा कि उन्हें इन दोनों संदिग्ध अपराधियों के बारे में खास सूचना मिली थी कि वे राज्य में बड़ा अपराध करने की साजिश रच रहे हैं. इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एजीटीएफ पंजाब की टीमों ने तरनतारन पुलिस के साथ मिलकर सरहाली रोड, कैरो (तरनतारन) से दोनों आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरनतारन दीपक पारिक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके खिलाफ हत्या, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं. एसएसपी ने कहा कि इस संबंध में थाना सिटी पट्टी (तरनतारन) में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 125, 308(4) और 324(2) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27 के तहत एफआईआर नंबर 131, दिनांक 25/08/2025 पहले ही दर्ज की जा चुकी है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 September 2025 - 3:23 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

पंजाब में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

1 September 2025 - 3:47 PM
Photo of सीएम भगवंत मान की प्रधानमंत्री से अपील, राज्य के 60,000 करोड़ रुपये के फंड जारी करे केंद्र सरकार

सीएम भगवंत मान की प्रधानमंत्री से अपील, राज्य के 60,000 करोड़ रुपये के फंड जारी करे केंद्र सरकार

1 September 2025 - 3:00 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सामग्री दी और लंगर परोसा

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सामग्री दी और लंगर परोसा

1 September 2025 - 2:25 PM
Photo of आबकारी विभाग ने प्रीमियम बोतलों में सस्ती शराब भरने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, अवैध शराब की जब्त : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

आबकारी विभाग ने प्रीमियम बोतलों में सस्ती शराब भरने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, अवैध शराब की जब्त : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

1 September 2025 - 1:40 PM
Photo of जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार

जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार

1 September 2025 - 1:09 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत तेज: सीएम मान और मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की की निगरानी

पंजाब में बाढ़ राहत तेज: सीएम मान और मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की की निगरानी

1 September 2025 - 1:06 PM
Photo of अमन अरोड़ा की केंद्र से मांग: पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 60,000 करोड़ राहत पैकेज और तीन गुना मुआवजा

अमन अरोड़ा की केंद्र से मांग: पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 60,000 करोड़ राहत पैकेज और तीन गुना मुआवजा

1 September 2025 - 10:41 AM
Photo of बाढ़ के चलते पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूलों पर ताला, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- छात्रों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता

बाढ़ के चलते पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूलों पर ताला, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- छात्रों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता

31 August 2025 - 10:57 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत तेज, अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित निकाला गया: हरदीप सिंह मुंडियां

पंजाब में बाढ़ राहत तेज, अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित निकाला गया: हरदीप सिंह मुंडियां

31 August 2025 - 10:25 PM
Photo of मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

31 August 2025 - 9:35 PM
Back to top button