Sade Bujurg Sada Maan : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सीनियर नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान को यकीनी बनाने के उदेश्य से ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के द्वारा उनकी भलाई प्रति अपनी वचनबद्धता को लगातार और मज़बूत कर रही है।

‘साढ़े बुजुर्ग साढ़ा मान’ (Sade Bujurg Sada Maan) मुहिम सूबा स्तरीय पहुंच के विवरन सांझा करते सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डा.बलजीत कौर ने कहा कि यह पहलकदमी पंजाब की बुज़ुर्ग आबादी का सम्मान और सहायता करने प्रति राज्य सरकार की जन- समर्थकीय पहुंच को दर्शाती है।

सीनियर नागरिक हुए रजिस्टर्ड

मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सीनियर नागरिकों को समाज की कीमती संपत्ति मानती है और उनके सेहत, सुरक्षा और मान- सम्मान को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर प्रभावी और लोक- केंद्रित कदम उठा रही है। ‘साढ़े बुजुर्ग साढ़ा मान’ (Sade Bujurg Sada Maan) के अंतर्गत, अब तक लगभग 9,000 सीनियर नागरिक रजिस्टर्ड हुए है और उनको राज्य भर में लगाए गए जिला-अनुसार स्वास्थ्य कैंपों से सीधे तौर पर लाभ मिला है।

सीनियर नागरिकों ने करवाई आंखों की जांच

पंजाब के सामाजिक सुरक्षा और महिला एंव बाल विकास मंत्री ने मुहिम के प्रभावी नतीजों को उजागर करते हुए विस्थारित आंकड़े सांझा किए। डा. बलजीत कौर ने बताया कि रजिस्टर्ड लाभपातरियों में से 2,268 सीनियर नागरिकों ने आम स्वास्थ्य जांच, 1241 ने आरथोपीडिक और 2607 सीनियर नागरिकों ने आंखों की जांच करवाई। इसके इलावा 631 सीनियर नागरिकों ने योगा सैशन में हिस्सा लिया, 551 ने होम्योपैथिक इलाज करवाया और 791 ने आयुर्वैदिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। यह आंकड़े पंजाब भर में मुहिम की व्यापक पहुंच और प्रभावी लागूकरन को दर्शाते है।

सुनने वाली मशीनों जैसे सहायक उपकरण

अन्य भलाई सेवाओं के बारे में विस्तार में बताते कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ए.एल.आई.एम.सी.ओ. स्कीम के अंतर्गत, 243 सीनियर नागरिक रजिस्टर किए गए थे, जिनमें से 89 को व्हीलचेयर, ऐनकों और सुनने वाली मशीनों जैसे सहायक उपकरण प्रदान किए गए थे। इसके इलावा कैंपों दौरान 233 सीनियर नागरिकों के बुढापा पैंशन फार्म भरने सम्बन्धित प्रक्रिया की गई और 306 लाभपातरियों को सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किए गए।

पंजाब के सभी जिलों में लगाए जाएंगे कैंप

जिला अनुसार विवरण देते हुए मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि श्री अमृतसर साहिब, बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फिऱोज़पुर, फाजिल्का, होश्यिरपुर, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, मानसा, पटियाला, रूपनगर और एस.ए.एस. नगर जिलों में पहले ही सीनियर नागरिकों के लिए सेहत जांच कैंप सफलतापूर्वक लगाए जा चुके है। जिला अनुसार स्वास्थ्य जांच कैंप पड़ाव अनुसार ढंग के साथ लगाए जा रहे है और फरवरी महीने दौरान पंजाब के सभी जिलों में यह कैंप लगाए जाएंगे।

जल्द से जल्द सभी जरुरी प्रबंध किए जा रहे

उन्होंने आगे बताया कि इन स्वास्थ्य कैंपों में बुज़ुर्ग नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी को यकीनी बनाने के लिए फरीदकोट, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, मलेरकोटला, शहीद भगत सिंह नगर, संगरूर और तरनतारन जिलों में भी कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों को जल्द से जल्द लगाने के लिए सभी ज़रुरी प्रबंध किए जा रहे है।

7.86 करोड़ रुपए के बजट का उपबंध

इस पहलकदमी के वित्तीय फंडों के बारे में बताते हुए डा. बलजीत कौर ने बताया कि ‘साढ़े बुजुर्ग साढ़ा मान’ (Sade Bujurg Sada Maan) मुहिम के अंतर्गत, सीनियर सिटीजनज़ के लिए राज्य कार्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय सेहत कैंपों और सबंधित गतिविधियों के लिए 7.86 करोड़ रुपए के बजट का उपबंध किया गया है। यह कैंप न केवल डाक्टरी जांच प्रदान करते हैं बल्कि मोतियाबिन्द सर्जरी, सहायक उपकरणों की मुफ़्त बांट, बुढापा पैन्शन फार्म भरने, सीनियर सिटिजन कार्ड जारी करने और सीनियर नागरिकों के कानूनी और सामाजिक अधिकारों बारे जागरूकता की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

‘हमारे बुज़ुर्ग, हमारा मान’

बुज़ुर्गों की देखभाल के भावनात्मक और सामाजिक महत्व को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग नागरिक समाज की जीवंत विरासत हैं, जिनके अनुभव सीध और कुर्बानियों ने युवा पीढ़ीयों को आकार दिया है। मान सरकार का मानना है कि बुज़ुर्गों की देखभाल करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक नैतिक फर्ज है और ‘हमारे बुज़ुर्ग, हमारा मान’ जैसी पहलकदमियां सरकार के इस संकल्प को दर्शाती है कि हर सीनियर नागरिक देखभाल और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके।

सीनियर नागरिकों की सेहत और तंदरुस्ती

राज्य भर के परिवारों से अपील करते मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि मैं परिवारों से अपील करती हूं कि वह अपने बुज़ुर्गों को इन सेहत कैंपों में लेकर आए, जिससे अधिक से अधिक सीनियर नागरिक पंजाब सरकार की भलाई पहलकदमियों का लाभ उठा सकें। बताने योग्य है कि सीनियर नागरिकों की सेहत और तंदरुस्ती को यकीनी बनाना भगवंत मान सरकार की जनतक सेवा प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है।

