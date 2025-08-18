Punjabराज्य

बड़ा मौका? RIMC देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए एडमिशन शुरू – 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

Amzad Khan18 August 2025 - 12:35 PM
1 minute read
RIMC Dehradun Admission 2026
आरआईएमसी देहरादून प्रवेश 2026

RIMC Dehradun Admission 2026 : अगर आप अपने बच्चे को एक शानदार सैन्य करियर की ओर ले जाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC), देहरादून में जुलाई 2026 टर्म के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवारों के लिए लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 (रविवार) को किया जाएगा. यह परीक्षा लाला लाजपत राय भवन, सेक्टर-15, चंडीगढ़ में होगी.

आवेदन कैसे करें?

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र पाने के दो आसान तरीके हैं.

  1. आप RIMC की आधिकारिक वेबसाइट www.rimc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भुगतान करके प्रॉस्पेक्टस-कम-आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.
  2. या फिर कमांडेंट RIMC फंड के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर लिखित अनुरोध भेजकर आवेदन पत्र हासिल किया जा सकता है.

क्या है अंतिम तिथि

सभी इच्छुक उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 15 अक्तूबर 2025 तक ही डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर, पंजाब (सैनिक भवन, सेक्टर-21डी, चंडीगढ़) में जमा किए जा सकते हैं. इस तारीख के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे.

क्यों खास है RIMC?

आर.आई.एम.सी देहरादून को देश के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों में गिना जाता है. यहां से पासआउट हुए कैडेट्स आगे चलकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय सशस्त्र सेनाओं में उच्च पदों पर सेवा करते हैं. यही वजह है कि हर साल हजारों छात्र यहां प्रवेश पाने का सपना देखते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अनुशासन, नेतृत्व और सैन्य शिक्षा के साथ आगे बढ़े, तो RIMC का यह मौका बिल्कुल न चूकें. आवेदन की अंतिम तिथि याद रखें – 15 अक्तूबर 2025. अधिक जानकारी और विस्तृत दिशानिर्देश के लिए उम्मीदवार www.rimc.gov.in पर जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें : 169वें दिन Punjab Police का बड़ा एक्शन: 57 नशा तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद

