अहम बातें एक नजर में

पंजाब पुलिस का 169वां दिन का ऑपरेशन ‘युद्ध नशों विरुद्ध’

286 जगह छापेमारी, 57 नशा तस्कर गिरफ्तार

अब तक कुल 26,023 तस्कर गिरफ्तार किए गए

बरामदगी: 461 ग्राम हेरोइन, 415 नशीली गोलियां, कैप्सूल, 31,550 ड्रग मनी

डीजीपी गौरव यादव की देखरेख में 28 जिलों में एक साथ कार्रवाई

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी निगरानी कर रही

120 पुलिस टीमें, 59 गज़टिड अधिकारी और 1000+ पुलिसकर्मी शामिल

335 संदिग्धों की जांच, कई से पूछताछ

ईडीपी (Enforcement, De-addiction, Prevention) रणनीति लागू

45 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए राजी किया गया

Anti Narcotics Operation : राज्य में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरु किये गए ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 169वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 286 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके उपरांत राज्य भर में 42 एफआईआरज दर्ज करके 57 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया. इसके साथ 169 दिनों में गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 26,023 हो गई है. इन छापेमारियों के नतीजे के तौर पर गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 461 ग्राम हेरोइन, 415 नशीली गोलियां/ कैपसूल और 31,550 की ड्रग मनी बरामद की गई है.

डीजीपी से लेकर कैबिनेट सब कमेटी तक सक्रिय कार्रवाई

यह आपरेशन डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक ही समय चलाया गया. जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज़ को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के हुक्म दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है.

120 से अधिक टीमों की बड़ी छापेमारी

विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 59 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की है. उन्होेंने आगे बताया कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 335 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

नशा छोड़ने को तैयार हुए 45 व्यक्ति

स्पैशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवैंशन (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 45 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

यह भी पढ़ें : बिहार से जालंधर गांजा सप्लाई करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, तीन महिलाएं गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप