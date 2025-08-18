फटाफट पढ़ें

पुलिस ने महिला गांजा सप्लाई गैंग पकड़ी

तीन महिलाओं से 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद

रेलवे स्टेशन के पास नाकाबंदी कर किया गिरफ्तार

आरोपित बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं

रिमांड में नेटवर्क की जांच जारी है

Jalandhar News : कमिश्नरेट पुलिस ने बिहार से जालंधर में गांजा सप्लाई करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश किया है. तीनों महिलाओं के कब्जे से दस किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपित महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी देते हुए एसीपी. नॉर्थ आतिश भाटिया ने बताया कि थाना तीन के प्रभारी राजिंदर सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार से कुछ महिलाएं जालंधर में गांजा सप्लाई कर रही हैं और वे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर सप्लाई देने की फिराक में है. पुलिस तुरंत हरकत में आई और एएसआई. सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के पास नाकाबंदी कर दी. इस दौरान तीन महिलाओं को हाथ में बैग पकड़े आते देख कर पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो महिलाओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने तीनों महिलाओं को काबू कर लिया. पुलिस ने जब उनके बैग की तलाशी ली तो तीनों के बैग में से कुल 10 किलो 27 ग्राम गांजा बरामद हुआ.

पुलिस ने रिमांड पर लेकर स्थानीय नेटवर्क की जांच शुरू की

आरोपीत महिलाओं के नाम शांति देवी पत्नी जोगी साईं, रिंकू देवी पत्नी देवू साहनी और मीना देवी पत्नी कपूरी राम निवासी मुजफ्फरपुर बिहार के रूप में सामने आए है. जांच में यह पता चला कि वह जालंधर के कुछ लोगों की मदद से यहां गांजा सप्लाई करने आई थी और इससे पहले भी पंजाब के कई हिस्सों में सप्लाई कर चुकी है. पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें रिमांड पर लिया है. थाना तीन के प्रभारी राजिंदर सिंह ने कहा कि रिमांड के दौरान महिलाओं के स्थानीय संपर्कों की छानबीन की जा रही है. उन्होंने कहा कि इन महिलाओं से जुड़े पूरे नेटवर्क को समाप्त किया जाएगा.

