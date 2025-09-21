Uttar Pradesh

नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, ‘नमो मैराथन’ बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

Ajay Yadav21 September 2025 - 1:54 PM
2 minutes read
UP News :
नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, 'नमो मैराथन' बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

फटाफट पढ़ें

  • नवरात्रि पर योगी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया
  • पीएम मोदी ने आम जरूरतों पर GST में राहत दी
  • नशे पर भारी टैक्स, समाज सुधार की पहल की गई
  • ‘नमो युवा रन’ से नशा मुक्त भारत का आह्वान हुआ
  • युवाओं में ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया गया

UP News : नवरात्रि की शुरुआत से पहले प्रदेश में उत्साह का माहौल है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को महंगाई से राहत और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी सुधारों के तहत आम जरूरत की वस्तुओं पर टैक्स में राहत दी गई है, साथ ही ‘नमो मैराथन’ के जरिए युवाओं को नशा छोड़कर विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया.

जीएसटी सुधारों से महंगाई में राहत

शारदीय नवरात्रि से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार नवरात्रि केवल पूजा और आस्था का ही नहीं, बल्कि नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का पर्व भी होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दिए गए जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महंगाई से राहत देने का काम किया है. खाने-पीने की वस्तुओं, शिक्षा सामग्री, युवाओं की बाइक और घर बनाने वाले स्टील पर छूट दी गई है, जबकि नशे पर भारी जीएसटी लगाकर समाज सुधार का मजबूत कदम उठाया गया है.

सीएम योगी का युवाओं को संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण दहन का प्रतीक नहीं, बल्कि इस बार हर भारतवासी को नशे का पुतला भी जलाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि नशा नाश का कारण है और युवा शक्ति अगर इसकी चपेट में आती है तो समाज और देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम को उन्होंने समाज में स्वास्थ्य और सशक्तिकरण का आधार बताया. सीएम योगी ने कहा कि महिला स्वस्थ होगी तो समाज भी सशक्त होगा. युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विराट रक्तदान शिविरों की श्रृंखला ने इस अभियान को नई ऊंचाई दी है.

नशा मुक्त समाज की ओर एक मजबूत कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आगरा के एकल्वय स्पोर्ट्स स्टेडियम से ‘नमो युवा रन’ का आयोजन हुआ. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. और युवाओं से नशा मुक्त व विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया. उन्होंने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर भारत के संकल्प को भी दोहराया.

युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है. नमो मैराथन युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हुए नशा मुक्त समाज की ओर एक मजबूत कदम साबित हुई.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 September 2025 - 1:54 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

21 September 2025 - 3:10 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला, योगी सरकार सवर्णों को दे रही दलितों-पिछड़ों की नौकरियां : राज्यसभा सांसद संजय सिंह

उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला, योगी सरकार सवर्णों को दे रही दलितों-पिछड़ों की नौकरियां : राज्यसभा सांसद संजय सिंह

21 September 2025 - 11:25 AM
Photo of अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी से आश्वासन के बाद भी छुट्टा पशुओं की समस्या का नहीं मिला समाधान

अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी से आश्वासन के बाद भी छुट्टा पशुओं की समस्या का नहीं मिला समाधान

20 September 2025 - 3:18 PM
Photo of चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

20 September 2025 - 3:01 PM
Photo of मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

20 September 2025 - 1:27 PM
Photo of शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

19 September 2025 - 4:37 PM
Photo of अखिलेश यादव ने तस्वीरों के साथ सीएम योगी को बताया झूठा, कहा- “अपनी इज्जत खुद भी बचाएं”

अखिलेश यादव ने तस्वीरों के साथ सीएम योगी को बताया झूठा, कहा- “अपनी इज्जत खुद भी बचाएं”

19 September 2025 - 3:00 PM
Photo of दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, खुद को बताया नाबालिग

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, खुद को बताया नाबालिग

19 September 2025 - 2:00 PM
Photo of आजम खान को एक ओर राहत, दूसरी ओर झटका, हाईकोर्ट से जमानत, रामपुर कोर्ट ने फिर घेरा

आजम खान को एक ओर राहत, दूसरी ओर झटका, हाईकोर्ट से जमानत, रामपुर कोर्ट ने फिर घेरा

19 September 2025 - 8:03 AM
Photo of ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव: योगी सरकार ने 14 सीनियर IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, कई को मिले अहम पद

ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव: योगी सरकार ने 14 सीनियर IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, कई को मिले अहम पद

18 September 2025 - 10:45 PM
Back to top button