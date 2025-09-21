फटाफट पढ़ें

नवरात्रि पर योगी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया

पीएम मोदी ने आम जरूरतों पर GST में राहत दी

नशे पर भारी टैक्स, समाज सुधार की पहल की गई

‘नमो युवा रन’ से नशा मुक्त भारत का आह्वान हुआ

युवाओं में ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया गया

UP News : नवरात्रि की शुरुआत से पहले प्रदेश में उत्साह का माहौल है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को महंगाई से राहत और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी सुधारों के तहत आम जरूरत की वस्तुओं पर टैक्स में राहत दी गई है, साथ ही ‘नमो मैराथन’ के जरिए युवाओं को नशा छोड़कर विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया.

जीएसटी सुधारों से महंगाई में राहत

शारदीय नवरात्रि से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार नवरात्रि केवल पूजा और आस्था का ही नहीं, बल्कि नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का पर्व भी होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दिए गए जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महंगाई से राहत देने का काम किया है. खाने-पीने की वस्तुओं, शिक्षा सामग्री, युवाओं की बाइक और घर बनाने वाले स्टील पर छूट दी गई है, जबकि नशे पर भारी जीएसटी लगाकर समाज सुधार का मजबूत कदम उठाया गया है.

सीएम योगी का युवाओं को संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण दहन का प्रतीक नहीं, बल्कि इस बार हर भारतवासी को नशे का पुतला भी जलाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि नशा नाश का कारण है और युवा शक्ति अगर इसकी चपेट में आती है तो समाज और देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम को उन्होंने समाज में स्वास्थ्य और सशक्तिकरण का आधार बताया. सीएम योगी ने कहा कि महिला स्वस्थ होगी तो समाज भी सशक्त होगा. युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विराट रक्तदान शिविरों की श्रृंखला ने इस अभियान को नई ऊंचाई दी है.

नशा मुक्त समाज की ओर एक मजबूत कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आगरा के एकल्वय स्पोर्ट्स स्टेडियम से ‘नमो युवा रन’ का आयोजन हुआ. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. और युवाओं से नशा मुक्त व विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया. उन्होंने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर भारत के संकल्प को भी दोहराया.

युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है. नमो मैराथन युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हुए नशा मुक्त समाज की ओर एक मजबूत कदम साबित हुई.

