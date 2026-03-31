IPL 2026 Lucknow Metro : उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो यात्रियों के लिए राहत की खबर है. अब लखनऊ मेट्रो अपनी सेवाओं को रात 12:30 बजे तक बढ़ाएगी, ताकि देर रात भी लोग सुरक्षित और आराम से घर लौट सकें. इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में आवागमन के दौरान यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें अन्य साधनों पर निर्भर न रहना पड़े.

यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यह भी जानकारी दी है कि यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख इलाकों जैसे इंदिरा नगर और ट्रांसपोर्ट नगर से विशेष फीडर बसें भी चलाई जाएंगी. ये बसें सीधे गंतव्य तक लोगों को पहुंचाएंगी और हर 15 मिनट में उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इन व्यवस्थाओं से यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी, क्योंकि लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो और फीडर बस सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे.

सुरक्षित और आसान यात्रा के लिए मेट्रो विस्तार



यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि मेट्रो और फीडर बस सेवाओं का विस्तार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे मध्यरात्रि तक भी इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं.

इस नई व्यवस्था से लखनऊ में यात्रियों का आवागमन और सफर आसान और सुरक्षित होगा. यात्रियों को अब अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी और शहर में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प और सुविधाजनक बनेंगे.

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