रेखा यादव ने मराठी-उत्तर भारतीय विवाद को पीछे छोड़ते हुए BMC चुनावों में लहराया जीत का परचम

BMC Election Result 2026 : मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के रुझान आने लगे हैं. मुंबई में अक्सर उठने वाले ‘मराठी बनाम उत्तर भारतीय’ विवाद के बीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की उम्मीदवार रेखा यादव ने दहिसर (वार्ड नंबर 1) से ऐतिहासिक जीत हासिल की. इस जीत के साथ रेखा यादव बीएमसी 2026 में जीतने वाली पहली उत्तर भारतीय महिला उम्मीदवार बन गई हैं.

विचारधाराओं से ऊपर स्थानीय विकास

यह मुकाबला केवल दो उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव का भी प्रतीक था. रेखा यादव के सामने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीतल म्हात्रे थीं. चुनाव प्रचार के दौरान मुंबई में मराठी और बाहरी मुद्दे पर काफी गर्मागर्म बहस हुई, लेकिन दहिसर की जनता ने रेखा यादव को चुनकर यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए स्थानीय विकास और उम्मीदवार का व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण था.

पहली उत्तर भारतीय महिला विजेता

रेखा यादव इस चुनाव में जीत हासिल करने वाली उत्तर भारतीय समुदाय की पहली महिला उम्मीदवार बन गई हैं. वही, कांग्रेस की शीतल म्हात्रे को हराना उनके लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि शीतल म्हात्रे इस क्षेत्र की प्रभावशाली नेता रही हैं. दहिसर और आसपास के क्षेत्रों में उत्तर भारतीय मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है.

रोमांचक मतदान और शुरुआती रुझान

आपको बता दें कि BMC चुनाव की स्थिति काफी रोमांचक बनी हुई है. कल मुंबई की 227 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और 16 जनवरी की सुबह से मतों की गिनती शुरू हो गई है. इस चुनाव में लगभग 52.94% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया. शुरुआती रुझानों में बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) गठबंधन और महाविकास अघाड़ी (मुख्यतः उद्धव ठाकरे गुट) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

