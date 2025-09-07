Haryana

हरियाणा में GST संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि, GST स्लैब में बड़ी कटौती से उपभोक्ताओं को राहत

Ajay Yadav7 September 2025 - 10:49 AM
Haryana News :
फटाफट पढ़ें

  • GST स्लैब में दो दरें, 5% और 18%, तय हुईं
  • रोजमर्रा के सामान पर GST हटाया गया
  • कृषि उपकरणों पर GST घटाकर 5% किया गया
  • मेडिकल उपकरण और बीमा पर भी राहत मिली
  • हरियाणा में GST संग्रह में 31% बढ़ोतरी

Haryana News : GST काउंसिल की 56वीं बैठक में GST स्लैब में बड़ी कटौती की गई है. इससे रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे. अब देश में GST की केवल दो ही मानक दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रहेंगी. लग्जरी और अहितकारी वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की दर तय की गई है. इस बदलाव से वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा. लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने के उद्देश्य से सैस को भी समाप्त कर दिया गया है. GST सुधारों में कृषि और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है. कृषि उपकरणों पर GST कम करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया गया है.

GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया

वहीं रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर GST समाप्त कर दिया गया है. कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे उपकरणों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्ज़ों पर GST दरों में कटौती के फैसले का भी स्वागत किया गया है.

सौर ऊर्जा उपकरणों पर भी GST की दरों को कम किया गया है. वस्त्र क्षेत्र में उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए GST को युक्तिसंगत बनाया गया है. धागे और कपड़े पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

मेडिकल उपकरण और बीमा पर भी राहत मिली

सिलाई मशीन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य किया गया है, वहीं मेडिकल उपकरणों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा.

जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर भी बड़ी राहत देते हुए जीएसटी को 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया है. इसके अलावा, कारों में पेट्रोल के लिए 1200 सीसी तक और डीजल के लिए 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली गाड़ियों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. निर्माण क्षेत्र को भी राहत दी गई है. सीमेंट पर अब 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा, जिससे निर्माण लागत में कमी आएगी.

हरियाणा में GST संग्रह में 31% बढ़ोतरी

हरियाणा राज्य ने जीएसटी संग्रह में लगातार उच्च वृद्धि दर्ज की है. पिछले साल अगस्त में एकत्र किए गए शुद्ध SGST की तुलना में इस बार 31% की रिकॉर्ड उच्च वृद्धि देखी गई है. चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अगस्त महीने तक कुल शुद्ध SGST संग्रह में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

वहीं सकल जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा सभी प्रमुख राज्यों में पांचवें स्थान पर है. वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा ने कुल 39,743 करोड़ रुपए का शुद्ध SGST संग्रह किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार” की परिकल्पना जीएसटी के माध्यम से साकार हो रही है.

