Train Accident : असम के होजाई जिले में शुक्रवार देर रात सायरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए. हादसा उस समय हुआ जब रात में हाथियों के एक झुड़ ट्रेन के रास्ते में आ गया. इस घटना में आठ हाथियों की मौत हो गई और एक घायल हुआ. रेलवे के मुताबिक, यात्री सुरक्षित हैं और कोई घायल नहीं हुआ.

वहीं, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (NFR) के प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में ट्रेन के पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए, हालांकि किसी यात्रियों को कोई चोट नहीं आई. प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन देर रात दो बजकर 17 मिनट पर दुर्घटना का शिकार हो गई. नगांव के संभागीय वन अधिकारी सुहाश कदम ने बताया कि यह घटना होजाई जिले के चांगजुराई इलाके में हुई.

सायरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अप लाइन

एक अधिकारी ने बताया कि प्रभावित जमुनामुख-कामपुर सेक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों को अप लाइन से चलाया जा रहा है और रेल यातायात बहाल करने का काम जारी है. सायरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम के सायरंग (आइजोल के पास) को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) से जोड़ती है.

राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकराई

सूत्रों के अनुसार, पटरी से उतरने और पटरियों पर हाथी के शरीर के अंग बिखरे होने के कारण ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों की ट्रेन प्रभावित हुईं. प्रभावित कोचों के यात्रियों को अस्थायी रूप से अन्य कोचों में बैठाया गया. गुवाहाटी पहुंचने पर सभी यात्रियों के लिए अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे और फिर ट्रेन अपनी यात्रा जारी करेगी. यह घटना ऐसी जगह हुई जो हाथियों के लिए निर्धारित कॉरिडोर नहीं है. वहीं लोको पायलट ने पटरियों पर हाथियों के झुंड को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाए. इसके बावजूद, हाथी ट्रेन से टकरा गए, जिससे टक्कर हुई और ट्रेन पटरी से उतर गई.

