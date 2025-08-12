Delhi NCR

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा- “आवारा कुत्ते नहीं हो सकते…”

Ajay Yadav12 August 2025 - 2:23 PM
1 minute read
Rahul Gandhi :
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा- "आवारा कुत्ते नहीं हो सकते..."

फटाफट पढ़ें

  • राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई
  • बेजुबान जानवर समस्या नहीं हो सकते
  • राहुल ने पनाह और वैक्सीनेशन की बात की
  • राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए
  • कुत्तों को हटाने पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

Rahul Gandhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर दिए गए निर्देशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली-एनसीआर से कुत्तों को हटाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवर कभी समस्या नहीं बन सकते. राहुल गांधी का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है जिसमें आवारा कुत्तों को लेकर दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं.

राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए फैसले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने दिल्ली एनसीआर से सभी कुत्तों को हटाने की बात पर कहा कि बेजुबान जानवर किसी भी तरह की समस्या नहीं हो सकते. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश को पीछे ले जाने वाला कदम है.

राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन और पनाह का सुझाव दिया

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश मानवता और विज्ञान दोनों के लिए एक पीछे जाने वाला कदम होगा. उन्होंने लिखा कि ये बेजुबान आत्माएं कभी समस्या नहीं हो सकते, जिन्हें मिटाया जा सके. बिना किसी ज्यादती के आवारा कुत्तों को पनाह देने, वैक्सीनेशन करवाने और कम्युनिटी केयर की मदद से गलियों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया था कि आठ सप्ताह के भीतर दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए. इसे लेकर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसेवा संकल्प, कोई मरीज इलाज से वंचित नहीं रहेगा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 August 2025 - 2:23 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of आज खुलेगा बड़ा राज! पीएम मोदी और जेपी नड्डा बताएंगे NDA के उपराष्ट्रपति का नाम

आज खुलेगा बड़ा राज! पीएम मोदी और जेपी नड्डा बताएंगे NDA के उपराष्ट्रपति का नाम

12 August 2025 - 12:25 PM
Photo of बारिश का रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में रातभर झमाझम बारिश, जानें मौसम का ताजा हाल

बारिश का रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में रातभर झमाझम बारिश, जानें मौसम का ताजा हाल

12 August 2025 - 8:10 AM
Photo of Delhi-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने का दिया आदेश

Delhi-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने का दिया आदेश

11 August 2025 - 3:32 PM
Photo of दिल्ली में हंगामा! इंडिया गठबंधन के सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका, संजय राउत बोले- क्या हम आतंकी हैं?

दिल्ली में हंगामा! इंडिया गठबंधन के सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका, संजय राउत बोले- क्या हम आतंकी हैं?

11 August 2025 - 3:15 PM
Photo of SIR और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ मार्च में पुलिस ने रोका, बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़े अखिलेश यादव

SIR और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ मार्च में पुलिस ने रोका, बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़े अखिलेश यादव

11 August 2025 - 2:11 PM
Photo of RTI से खुलासा, डिसिल्टिंग घोटाले को छुपाने के लिए दस्तावेज नष्ट कर रही है भाजपा सरकार : AAP नेता सौरभ भारद्वाज

RTI से खुलासा, डिसिल्टिंग घोटाले को छुपाने के लिए दस्तावेज नष्ट कर रही है भाजपा सरकार : AAP नेता सौरभ भारद्वाज

11 August 2025 - 7:45 AM
Photo of स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तिरंगे का मेगा मेन्टेनेन्स, बदले जाएंगे 500 झंडे

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तिरंगे का मेगा मेन्टेनेन्स, बदले जाएंगे 500 झंडे

10 August 2025 - 10:08 PM
Photo of बारिश में डूबी सरकार: जलभराव और हादसों पर AAP का BJP पर तीखा हमला

बारिश में डूबी सरकार: जलभराव और हादसों पर AAP का BJP पर तीखा हमला

9 August 2025 - 8:04 PM
Photo of दिल्ली में बारिश के बीच मौत का मंजर: दीवार गिरने से 7 की दर्दनाक मौत, बच्चे भी शामिल!

दिल्ली में बारिश के बीच मौत का मंजर: दीवार गिरने से 7 की दर्दनाक मौत, बच्चे भी शामिल!

9 August 2025 - 4:23 PM
Photo of दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत, कई घायल

दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत, कई घायल

9 August 2025 - 3:31 PM
Back to top button