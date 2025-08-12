फटाफट पढ़ें

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई

बेजुबान जानवर समस्या नहीं हो सकते

राहुल ने पनाह और वैक्सीनेशन की बात की

राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए

कुत्तों को हटाने पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

Rahul Gandhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर दिए गए निर्देशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली-एनसीआर से कुत्तों को हटाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवर कभी समस्या नहीं बन सकते. राहुल गांधी का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है जिसमें आवारा कुत्तों को लेकर दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं.

राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए फैसले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने दिल्ली एनसीआर से सभी कुत्तों को हटाने की बात पर कहा कि बेजुबान जानवर किसी भी तरह की समस्या नहीं हो सकते. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश को पीछे ले जाने वाला कदम है.

राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन और पनाह का सुझाव दिया

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश मानवता और विज्ञान दोनों के लिए एक पीछे जाने वाला कदम होगा. उन्होंने लिखा कि ये बेजुबान आत्माएं कभी समस्या नहीं हो सकते, जिन्हें मिटाया जा सके. बिना किसी ज्यादती के आवारा कुत्तों को पनाह देने, वैक्सीनेशन करवाने और कम्युनिटी केयर की मदद से गलियों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया था कि आठ सप्ताह के भीतर दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए. इसे लेकर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

