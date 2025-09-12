Uttar Pradesh

UP News :
रायबरेली में दिशा समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस, वीडियो वायरल

  • रायबरेली में दिशा बैठक में तीखी बहस
  • राहुल और मंत्री दिनेश प्रताप आमने-सामने
  • बैठक में तू-तू, मैं-मैं का वीडियो वायरल
  • मनोज पांडे बैठक से रहे गैरहाज़िर
  • चर्चा अंत में गाइडलाइन्स के तहत हुई

UP News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली दौरे के दौरान दिशा समिति की बैठक में शामिल हुए, जहां उनकी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से तीखी बहस हो गई. बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे दिशा समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए चर्चा उनकी अनुमति से होनी चाहिए. इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि ‘जब आप लोकसभा में अध्यक्ष की बात नहीं मानते, तो मैं भी यहां आपकी बात मानने को बाध्य नहीं हूं. मंत्री के इस बयान से बैठक का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया.

वहीं दोनों नेताओं के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी और दिनेश प्रताप के बीच तू-तू,मैं-मैं साफ सुनी जा सकती है. बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार के काफी करीब थे, हालांकि बाद में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था.

ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे बैठक से अनुपस्थित

दिशा समिति की बैठक में अमेठी सांसद के. एल. शर्मा और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, हालांकि, ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे बैठक में शामिल नहीं हुए थे. पांडे को समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

मीडिया से बात करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, ‘राहुल गांधी दिशा समिति की तय सीमाओं से बाहर बैठक करना चाहते थे, जिस पर मैंने कहा कि बैठक गाइडलाइन्स के अनुसार ही हो सकती है. इस पर उन्होंने कहा कि वे अध्यक्ष हैं और बैठक कर सकते हैं. मैंने जवाब में कहा कि आप भी संसद में बैठते हैं और आप अध्यक्ष (स्पीकर) का कितना सम्मान करते हैं, सभी जानते हैं. जरूरी नहीं कि हम आपकी हर बात को मानें. अंत में चर्चा गाइडलाइन्स के दायरे में ही हुई. ऐसी बैठकों में गरम- ठंडा माहौल बना रहता है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं हैं, वे हमेशा अपनी टीम के साथ आते हैं और तीन-तीन पेज का ड्राफ्ट लेकर आते हैं. मुझे गर्व है कि योगी-मोदी सरकार ने योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया है, और उन्हें (राहुल गांधी को) कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी.’

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले

