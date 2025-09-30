फटाफट पढ़ें

ASI बलजिंदर 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया

जांच में नरमी के बदले रिश्वत मांगी गई

आरोपी ने कुल 1.3 लाख की मांग की थी

पहली किस्त के रूप में 30,000 तय हुए

विजिलेंस ने सबूत के साथ गिरफ़्तार किया

Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी चल रही मुहिम के दौरान आज जिला एसएएस नगर के थाना लालडू में तैनात सहायक सब इंस्पैक्टर (एएसआई) बलजिंदर सिंह को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

आज यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पुलिस कर्मचारी को गांव छन्ना गुलाब सिंहवाला, जिला बठिंडा निवासी, जो इस समय एसएएस नगर जिले के खरड़ की गिलको वैली में रह रहा है, द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया.

रिश्वत में जांच में नरमी और कार रिहाई शामिल

उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि उक्त एएसआई उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत थाना लालडू में दर्ज मामले की जांच कर रहा है और उसने उससे 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी है. शिकायतकर्ता ने कहा कि यह रिश्वत जांच में उसके पक्ष में काम करने के एवज में मांगी गई थी, जिसमें पुलिस रिमांड के दौरान 10,00,000 रुपए की ठगी की रकम की वसूली से बचाना, भविष्य की जांच में नरमी बरतना और पुलिस कर्मचारी द्वारा कब्जे में ली गई लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज न की गई उसकी कार को छोड़ना शामिल है.

रिश्वत की पहली किस्त 30,000 रुपए मांगी

उसने आगे बताया कि आरोपी कर्मचारी ने उसे रिश्वत की कुल रकम में से पहली किस्त के रूप में 30,000 रुपए तुरंत देने को कहा, उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता ने आरोपी कर्मचारी की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, जो उसने सबूत के तौर पर विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी. प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विजीलेंस ब्यूरो के फ्लाइंग स्क्वाड ने भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया.

ढाबे पर बुलाकर ली रिश्वत

उन्होंने आगे बताया कि योजना के अनुसार, आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता को लालडू के नेशनल हाईवे पर स्थित पंजाबी वैष्णो ढाबे पर मिलने के लिए बुलाया, जहां वह अपनी निजी गाड़ी में पहुँचा. इस मौके विजिलेंस टीम ने आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया और इस संबंधी केस की आगे की जांच जारी है.

