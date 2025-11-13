Punjabराज्य

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर पंजाब सरकार का जोर, मंत्री मोहिंद्र भगत का अधिकारियों को ये निर्देश

Shanti Kumari13 November 2025 - 2:45 PM
Punjab veterans welfare

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री श्री मोहिंद्र भगत ने बुधवार को रक्षा सेवाएं विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विभाग में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों तथा विशेष रूप से युद्ध स्मारकों के नवीनीकरण से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान

पंजाब सिविल सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी मंत्री को दी। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान पर जिला स्तर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को पेंशन वितरण और अन्य सुविधाएं समय पर दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि युद्ध स्मारकों के नवीनीकरण संबंधी कार्य भी तेज़ी से किए जा रहे हैं।

सैनिकों के कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश

मंत्री श्री भगत ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मंत्री ने कहा कि युद्ध स्मारकों के नवीनीकरण से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सरकार की ओर से बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

यह भी पढ़ें डॉ. बलजीत कौर ने की एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

