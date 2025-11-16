Punjabराज्य

शिक्षा मंत्री बैंस ने विश्व-स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए किया रवाना

Punjab News : क्लासरूम शिक्षण में सकारात्मक बदलाव लाने और शिक्षा प्रणाली में दुनिया के श्रेष्ठ अभ्यासों को शामिल करने के उद्देश्य से पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने फिनलैंड की टुरकू यूनिवर्सिटी में 15 दिन के प्रशिक्षण हेतु प्राइमरी कैडर के 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस बैच में ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर (बीपीईओ), सेंटर हेड टीचर (सी एच टी), हेड टीचर (एच टी) और ई. टी. टी. अध्यापक शामिल थे, जो फिनलैंड की विश्व-प्रसिद्ध शिक्षण विधियों के बारे में सीखेंगे.

पंजाब सरकार की शिक्षा प्रणाली में सुधार

आज यहाँ मैगसीपा में अध्यापकों के बैच को रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस बैच के प्रशिक्षण के बाद फिनलैंड से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों की कुल संख्या 216 हो जाएगी. यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, उन्होंने घोषणा की कि 50 मुख्य अध्यापकों का पाँचवाँ बैच 15 से 19 दिसंबर 2025 तक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) अहमदाबाद में एक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होगा.

शिक्षक क्षमता-निर्माण में सिंगापुर प्रशिक्षण

पंजाब सरकार की देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक क्षमता-निर्माण पहल के बारे में जानकारी साझा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि 234 प्रिंसिपलों और शैक्षणिक प्रबंधकों को सिंगापुर में उन्नत प्रबंधन और अकादमिक नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है, उन्होंने कहा कि 199 हेडमास्टर्स ने आइ आइ एम अहमदाबाद में अपने रणनीतिक और प्रबंधकीय कौशल को निखारा है और अब तक 144 प्राथमिक अध्यापक फिनलैंड में अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं.

उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर चुने गए ये अध्यापक ‘मास्टर ट्रेनर’ के रूप में कार्य करेंगे और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और कौशल को वापस आकर अपने सहकर्मी अध्यापकों तक पहुँचाएंगे, जिससे राज्य की शिक्षा प्रणाली पर बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

प्रशिक्षित अध्यापक क्लासरूम में बदलाव लाएंगे

हरजोत सिंह बैंस ने कहा, ‘यह सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य को नया स्वरूप देने का मिशन है. फिनलैंड के सहयोगात्मक शिक्षण मॉडल से लेकर आइ आइ एम अहमदाबाद के रणनीतिक नेतृत्व ढांचे तक हम अपने अध्यापकों को विश्व-स्तरीय शिक्षा प्रणालियों से परिचित करा रहे हैं, ताकि हमारे विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली शिक्षा मिले, जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करे. इन प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रभाव राज्यभर के हर क्लासरूम में महसूस किया जाएगा. इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग की प्रबंधकीय सचिव अनिंदता मित्रा, डायरेक्टर एस सी आर टी किरण शर्मा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.

