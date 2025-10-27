Punjab : पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने पंचकूला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में स्वर्गीय वाई. पूरन कुमार आईपीएस के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत की। उन्होंने वाई. पूरन कुमार आईपीएस के असमय निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की भलाई के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज हमेशा याद रखेगा।

स संधवां ने ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पहुंचाया, जिन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि इस दु:ख की घड़ी में हम स्वर्गीय वाई. पूरन कुमार आईपीएस के परिवार के साथ खड़े हैं।

स्पीकर संधवां ने वाहेगुरु से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में सदा के लिए स्थान दें तथा परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

