पंजाब रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल वापस, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिया आश्वासन

Ajay Yadav10 August 2025 - 1:21 PM
1 minute read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • पंजाब रोडवेज हड़ताल वापस
  • लालजीत भुल्लर का बस सेवा आश्वासन
  • भगवंत मान सरकार की भलाई की पहल
  • कर्मचारियों की मांगें जल्द पूरी होंगी
  • रक्षाबंधन पर बस सेवाएं बिना रुकावट

Punjab News : पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, पंजाब द्वारा अपनी मांगों के संबंध में घोषित की गई हड़ताल परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के आश्वासन के बाद वापस ले ली गई है.

यह जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए सरकारी बस सेवाएं बिना किसी रुकावट के सुचारु रूप से चलेंगी और किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी.

सरकार प्रदेशवासियों की भलाई के लिए कदम उठा रही

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेशवासियों की भलाई के लिए हरसंभव कदम उठा रही है, उन्होंने कहा कि नागरिकों को आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है.

उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की यूनियन के सदस्यों को उनकी जायज मांगों के शीघ्र समाधान का भरोसा देते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ प्रदेश की जनता के हितों का भी पूरा ध्यान रखेगी.

