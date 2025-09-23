Railways Update : भारतीय रेलवे ने पंजाब को दो बड़ी खुशखबरी दी है. राजपुरा से मोहाली तक नई रेल लाइन बनाने की मंजूरी दी गई है, जो कि लंबे समय से मांग में थी. इस नई रेल लाइन से मालवा क्षेत्र का चंडीगढ़ से बेहतर रेल संपर्क होगा. इसके साथ ही फिरोजपुर से दिल्ली तक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की भी घोषणा की गई है.
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजपुरा-मोहाली के बीच 18 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का प्रोजेक्ट 443 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह इलाका राजधानी से पहले से ही जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए 1960 से इस कनेक्शन की मांग चल रही थी. अब यह प्रोजेक्ट उस क्षेत्र को सीधे राजधानी से जोड़ने में मदद करेगा.
यह दोनों प्रोजेक्ट पंजाब के यातायात और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन और फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी. इससे क्षेत्र में विकास के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की यात्रा सुविधा में सुधार होगा.
