Mukhyamantri Swasthya Yojana : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात दी. उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद हर व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का नगद रहित इलाज उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बरनाला और तरन तारन जिलों में शुरू होगा.

इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10-12 दिनों में पूरी कर ली जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में कुल 128 स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे, ताकि लोग अपने घर के नज़दीक ही स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन कर सकें. पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद यह प्रक्रिया पूरे पंजाब में लागू होगी.

हर पंजाबी को 10 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को केवल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा. किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. स्वास्थ्य कार्ड मिलने के बाद हर पंजाबी 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा ले सकता है और इसका इस्तेमाल सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नगद रहित इलाज के लिए किया जा सकेगा.

इस योजना में सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल होंगे. इसके अलावा, हर परिवार को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, और इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 2,000 से अधिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं और सर्जरी को कवर करेगी और पंजाब देश का पहला राज्य बनेगा जो इतनी बड़ी राशि तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगा.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नेताओं को चेतावनी

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और उनकी संख्या 1,000 को पार करने वाली है. सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता 30% से बढ़कर लगभग 100% हो गई है, और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने वाले लोग 34 लाख से बढ़कर 1.08 करोड़ हो गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मुफ्त बिजली की तरह सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह ऐतिहासिक पहल पूरे देश में मिसाल बनेगी. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं और बाढ़ राहत पर राजनीति करने वाले नेताओं की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने से पहले अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए.

संगरूर में नया मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संगरूर में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. इसके लिए कुछ और जमीन की पहचान की जाएगी. उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना करते हुए कहा कि कॉलेज बनाने में कोई अड़चन केवल राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से है.

राशन कार्ड सुरक्षित और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राशन कार्ड को काटा नहीं जाएगा. हाल ही की बाढ़ों को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से राशन कार्ड की पुष्टि के लिए छह महीने का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि परिवार के किसी एक सदस्य की योग्यता या संपत्ति के कारण पूरे परिवार को सज़ा देना बेमानी है.

मुख्यमंत्री मान का कहना है कि यह योजना पंजाब के हर नागरिक के लिए सुलभ, आसान और लाभकारी होगी. उनका मानना है कि किसी भी नागरिक को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है और इस ऐतिहासिक कदम से पंजाब देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा.

