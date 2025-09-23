Punjab Flood 2025 : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि राज्य में बाढ़ के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और प्रभावित परिवार लगातार अपने-अपने घर लौट रहे हैं. उन्होंने बताया कि पंजाब भर में अब तक कुल 219 राहत कैंप खोले गए थे, लेकिन इस समय केवल 13 कैंप गुरदासपुर ज़िले में ही जारी हैं और 10 बाढ़ प्रभावित लोग वहीं ठहरे हुए हैं. उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले तक पूरे राज्य में 25 कैंप सक्रिय थे, जिनमें 163 लोग ठहरे हुए थे.

फाजिल्का-जालंधर के सभी प्रभावित लोग सुरक्षित घर लौटे

राजस्व मंत्री ने बताया कि फाजिल्का और जालंधर ज़िलों के राहत कैंपों में कल तक क्रमशः 50 और 103 लोग ठहरे हुए थे, लेकिन आज यहां से सभी प्रभावित लोग अपने घरों को लौट गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों के चलते 1 अगस्त से अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 23,340 व्यक्तियों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है.

22 जिले प्रभावित, 57 मौतें और हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार भयानक बाढ़ ने 22 जिलों और 2,555 गांवों को प्रभावित किया है, जिससे 3,89,445 लोग प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से अब तक 57 लोगों की मृत्यु हुई और 4 लोग लापता हैं. इसके अलावा पूरे राज्य में 1,99,926.2 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है.

यह भी पढ़ें : राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने 12.15 करोड़ की लागत वाली आठ मुख्य संपर्क सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप