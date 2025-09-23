Punjabराज्य

पंजाब में बाढ़ से तबाही: 57 की मौत, लाखों प्रभावित – अब हालात हुए सामान्य, जानिए पूरी रिपोर्ट

Punjab Flood 2025
बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत कार्य जारी, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं

Punjab Flood 2025 : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि राज्य में बाढ़ के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और प्रभावित परिवार लगातार अपने-अपने घर लौट रहे हैं. उन्होंने बताया कि पंजाब भर में अब तक कुल 219 राहत कैंप खोले गए थे, लेकिन इस समय केवल 13 कैंप गुरदासपुर ज़िले में ही जारी हैं और 10 बाढ़ प्रभावित लोग वहीं ठहरे हुए हैं. उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले तक पूरे राज्य में 25 कैंप सक्रिय थे, जिनमें 163 लोग ठहरे हुए थे.

फाजिल्का-जालंधर के सभी प्रभावित लोग सुरक्षित घर लौटे

राजस्व मंत्री ने बताया कि फाजिल्का और जालंधर ज़िलों के राहत कैंपों में कल तक क्रमशः 50 और 103 लोग ठहरे हुए थे, लेकिन आज यहां से सभी प्रभावित लोग अपने घरों को लौट गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों के चलते 1 अगस्त से अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 23,340 व्यक्तियों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है.

22 जिले प्रभावित, 57 मौतें और हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार भयानक बाढ़ ने 22 जिलों और 2,555 गांवों को प्रभावित किया है, जिससे 3,89,445 लोग प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से अब तक 57 लोगों की मृत्यु हुई और 4 लोग लापता हैं. इसके अलावा पूरे राज्य में 1,99,926.2 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है.

