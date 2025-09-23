Punjab

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने 12.15 करोड़ की लागत वाली आठ मुख्य संपर्क सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया

Ajay Yadav23 September 2025 - 11:44 AM
1 minute read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में 12.15 करोड़ की सड़कें मंजूर
  • हरदीप मुंडियां ने शिलान्यास कार्यक्रम किया
  • नई सड़कों से संपर्क सुविधा बेहतर होगी
  • सरकार ने विश्वस्तरीय ढांचा देने की बात कही
  • सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएंगी

Punjab News : पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज 12.15 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ मुख्य संपर्क सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया.

इन संपर्क सड़क परियोजनाओं में गद्दोवाल से करौर (1.80 किलोमीटर), मानगढ़ से कोहाड़ा-माछीवाड़ा (1.10 किलोमीटर), कटानी खुर्द से कोट गंगू राय, उप्पलां संघे से माछीवाड़ा (7.20 किलोमीटर), छंदड़ां से कटानी (1.23 किलोमीटर), चंडीगढ़ सड़क से छंदड़ां (1.20 किलोमीटर), एल.सी. सड़क से हीरां से बरवाला से साहनेवाल से रामगढ़ (10.70 किलोमीटर), हीरां से कनेच (2.12 किलोमीटर) और साहनेवाल खुर्द सड़क (0.73 किलोमीटर) शामिल हैं.

विश्व-स्तरीय सड़क ढांचे के लिए प्रतिबद्ध

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में सड़क संपर्क बढ़ेगा और लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी, उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार प्रदेशवासियों को विश्व-स्तरीय सड़क बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में विश्व-स्तरीय सड़क ढांचा प्रदान करने की प्रण किया गया है.

सुगम आवागमन और विकास को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में सड़क सुविधाओं को बढ़ाएंगी, लोगों की एक से दूसरी स्थान तक यात्रा में सुधार करेंगी और उनके लिए सुचारू यातायात सुनिश्चित करेंगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी ताकि आवागमन आसान हो, स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा मिले.

