Punjab : पंजाब में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार युद्ध स्तर पर राहत कार्य चला रही है. पंजाब के कैबिनेट मंत्री, स्थानीय विधायक विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर जिला प्रशासन और लोगों की अगुवाई व मदद कर रहे हैं. इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री, पशुओं के लिए चारा, दवाइयाँ आदि राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है.

वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज विधानसभा क्षेत्र भोआ के बम्याल और नरोट जैमल सिंह क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा पंजाब सरकार द्वारा दिया जाएगा. जिन लोगों के घर और फसलें बर्बाद हुई हैं, उनकी गिरदावरी (सर्वेक्षण) करवाकर जल्द ही सहायता राशि जारी की जाएगी.

पंजाब सरकार लोगों के साथ खड़ी

वित्त मंत्री हरदीप सिंह मांड ने आज सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने गांव कमवाल, बागूवाल में जाकर लोगों की समस्याएँ सुनीं और पीड़ितों को बारिश से बचाव के लिए तिरपाल, मच्छरदानियाँ, राशन सामग्री और अन्य जरूरी चीजें वितरित कीं.

पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मेयर और चेयरमैन समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया.

कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने तरनतारन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की अगुवाई की और वहीं राहत सामग्री भी वितरित की. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के साथ खड़ी है और नुकसान का जल्द ही सर्वे करवाकर बनती हुई राशि जारी की जाएगी.

पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने फाजिल्का हल्के के बाढ़ प्रभावित गांव गुलाबा भैणी और इसके ढाणियों का दौरा किया. उन्होंने पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भी दी. उन्होंने खन्ना से एक ट्रक पशु आहार (फीड) भी फाजिल्का भेजा. इससे पहले उन्होंने जिला प्रशासन से स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट ली और निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों तक हर प्रकार की सरकारी मदद बिना किसी बाधा के पहुंचाई जाए.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार मुक्तसर साहिब जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए आज जिला प्रशासनिक परिसर से दो ट्रकों को विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन ट्रकों में लगभग 1000 राशन किट हैं, जो फाजिल्का जिले के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजी गईं. इन किटों में आटा, चाय, चीनी, दाल, तेल और अन्य रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं.

अमृतसर जिला प्रशासन द्वारा रेड क्रॉस की मदद से बाढ़ पीड़ितों को 45,000 पानी की बोतलें और 17,000 से अधिक फूड पैकेट वितरित किए गए. इसके अलावा, पशुपालन विभाग द्वारा पंजाब एग्रो की मदद से 100 क्विंटल सूखा चारा और 850 बैग फीड (50-50 किलो ग्राम) पशुओं के लिए वितरित किए गए. पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए वेटरनरी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई और मुफ्त इलाज किया जा रहा है. इसके अलावा अजनाला में तीन राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनमें करीब 3000 लोगों के रहने और खाने का प्रबंध किया गया है.

दवाइयां भी बाढ़ पीड़ितों के लिए करवाई गईं मुहैया

लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल टीमें, एंबुलेंस और दवाइयाँ भी बाढ़ पीड़ितों के लिए मुहैया करवाई गई हैं. मानसा जिला प्रशासन ने 163 लोगों को खतरीवाला गांव, बुढ़लाडा में रिलीफ सेंटर में ठहराया है. पशुपालन विभाग द्वारा चारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाओं की व्यवस्था की गई है.

बर्नाला जिला के विधायक लाभ सिंह उगोके के नेतृत्व में 1000 राशन किटें फिरोजपुर जिले के लिए रवाना की गईं. गांव वजीदके खुर्द में कच्चे घरों की अधिकता को देखते हुए धर्मशाला में एक अस्थायी राहत शिविर लगाया गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 रैपिड रिस्पांस टीमें (बर्नाला, टप्पा, धनौला, महिला कलां, भदौड़ और 2 मोबाइल टीमें) स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैनात की गई हैं.

कपूरथला जिले में 240 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया और 1250 राशन किटें वितरित की गईं. पशुओं के लिए 600 क्विंटल साइलिज, 300 क्विंटल फीड आदि चारे का प्रबंध किया गया. जिले में 4 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. 8 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जिन्होंने 1379 लोगों की स्वास्थ्य जांच की है, जबकि 4 एंबुलेंस आपात स्थिति के लिए तैनात की गई हैं.

