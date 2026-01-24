Punjab Power Supply : पंजाब राज्य में तेज़ हवाओं के साथ हुई व्यापक बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। बिजली आपूर्ति बाधित होने का मुख्य कारण पेड़ों का उखड़कर बिजली लाइनों पर गिरना रहा, जिससे बिजली के खंभे टूट गए और ट्रांसफार्मर संरचनाओं को नुकसान पहुंचा।

ट्रांसफार्मरों को भी भारी नुकसान पहुंचा

बिजली विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि निर्माणाधीन एक ट्रांसमिशन टावर बनूड–भाबत 66 केवी लाइन पर गिर गया, जिसके कारण ज़ीरकपुर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य भर में 600 से अधिक बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं, तथा वितरण ट्रांसफार्मरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

कठिन मौसम परिस्थितियों के बावजूद पीएसपीसीएल का स्टाफ दिन-रात लगातार कार्य कर रहा है ताकि बिजली आपूर्ति को शीघ्रातिशीघ्र बहाल किया जा सके।

