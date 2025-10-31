फटाफट पढ़ें

पंजाब में फिर चली नशा विरोधी मुहिम

243वें दिन पुलिस की बड़ी छापेमारी

76 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन बरामद

सीएम मान ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

35 लोगों ने नशा छोड़ने का फैसला लिया

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर राज्य से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए चलाए जा रहे “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के 243वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 340 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्यभर में 68 एफआईआर दर्ज कर 76 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 243 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 34,599 हो गई है.

नशामुक्त पंजाब के लिए सीएम मान की कार्रवाई

इन छापों के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 2.3 किलो हेरोइन और 1.51 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जारी इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट उप समिति भी गठित की है.

35 लोग नशा छोड़ने के लिए हुए तैयार

इस ऑपरेशन के दौरान 67 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 340 स्थानों पर छापेमारी की. बताया गया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने 368 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-आयामी रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम – लागू की है. इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 35 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार प्राप्त करने के लिए राजी किया है.

