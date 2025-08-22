War Against Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 173वें दिन, पंजाब पुलिस ने गुरुवार को 345 जगहों पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में 70 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हुई और 51 एफआईआर दर्ज की गईं. इस तरह 173 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 26,723 हो गई है.



छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों से 5.9 किलो हेरोइन, 5 किलो अफीम, 2135 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 51,300 रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की गई है. यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ की गई.

5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का भी गठन किया है.

120 पुलिस टीमें, 66 अधिकारी और 363 संदिग्धों की दिनभर जांच

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 66 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की. उन्होंने आगे कहा कि पूरे दिन चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 363 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

41 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के लिए किया राजी

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति एवं रोकथाम (ईडीपी) – लागू की गई है. इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज ‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के रूप में आज 41 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज के लिए राजी किया है.

