फटाफट पढ़ें

मंत्री भगत ने शहीद को श्रद्धांजलि दी

परिवार को एक करोड़ की मदद दी गई

शहीद के भाई को नौकरी दी जाएगी

गाँव में स्मारक बनाने का फैसला

अधिकारी और नेता ने सम्मान जताया

Punjab News : श्रीनगर के कुलगाम जिले में शहीद हुए भारतीय सेना के जांबाज सिपाही स्व. हरमिंदर सिंह नमित्त पाठ का भोग एवं अंतिम अरदास आज गाँव बदीनपुर में हुई, जिसमें पंजाब सरकार की ओर से रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने शहीद हरमिंदर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी बहादुरी को सलाम किया और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहाँ शहीदों की कुर्बानी को नमन करती है, वहीं शहीद परिवारों की आर्थिक मदद के लिए भी वचनबद्ध है.

शहीद के भाई को मिलेगी सरकारी नौकरी

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा शहीद हरमिंदर सिंह के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है, जिसके तहत आज परिवार को 6 लाख रुपये का चेक सौंपा गया है और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही परिवार को शेष 94 लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान कर दी जायेगी, उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार द्वारा शहीद के भाई को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, ताकि भविष्य में यह परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके, उन्होंने कहा कि 28 वर्षीय शहीद हरमिंदर सिंह की शहादत से न केवल माता-पिता और गाँववासियों का बल्कि पूरे पंजाब और देशवासियों का सिर गर्व से ऊँचा हुआ है. शहीद देश का गौरव होते हैं और जो इंसान देश के लिए कुर्बानी देता है, उसे दुनिया हमेशा याद रखती है.

सरकार हर सुख-दुख में परिवार के साथ रहेगी

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद के पिता सहित अन्य परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि हर सुख-दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी रहेगी, उन्होंने कहा कि जिन माता-पिता के बच्चे देश की आन-बान और शान बनाए रखने के लिए शहादत देते हैं, उनसे महान कोई नहीं हो सकता, उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा शहीद हरमिंदर सिंह की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए गाँव में विशेष स्मारक बनाया जाएगा.

शहीद हरमिंदर सिंह की शहादत को किया नमन

इस अवसर पर अमलोह विधायक गुरिंदर सिंह गैरी बडिंग ने परिवार की ओर से संगत का धन्यवाद किया, उन्होंने शहीद हरमिंदर सिंह की शहादत को नमन किया और परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि फौजी जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनकी बदौलत हम सब चैन की नींद सोते हैं.

राजनीतिक दलों और सेना के अफसर रहे मौजूद

इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉ. सोना थिंद, जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल, जिला योजना समिति के चेयरमैन अजय सिंह लिबड़ा, ज़िला रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के बलजिंदर सिंह विर्क, नगर परिषद अध्यक्ष हरप्रीत सिंह प्रिंस समेत बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रशासनिक, पुलिस और सेना के अधिकारी, गाँव और शहरों के गणमान्य लोग मौजूद रहे और शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए.

