Punjabराज्य

पंजाब में बाढ़ के बाद पशुधन सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, एक हफ्ते में 1.75 लाख पशुओं का टीकाकरण

Anup Tiwari21 September 2025 - 8:29 PM
2 minutes read
Livestock health campaign
गुरमीत सिंह खुड्डियां (फाइल फोटो)

Livestock health campaign : पंजाब की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बाढ़ के बाद के प्रभाव से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने त्वरित और प्रभावशाली प्रतिक्रिया में महज एक सप्ताह के भीतर 1.75 लाख से अधिक पशुओं को हैमरेजिक सेप्टीसीमिया (HS) बीमारी के खिलाफ सफलतापूर्वक टीकाकरण किया है. यह लक्षित टीकाकरण अभियान, जो बाढ़ प्रभावित जिलों के 713 गांवों को कवर करता है, ने एक संभावित पशु स्वास्थ्य संकट को टालने में मदद की है, यह जानकारी पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी.

बाढ़ पुनर्वास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा

इस सामूहिक टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए खुड्डियां ने बताया कि यह अभियान 14 सितंबर को शुरू किया गया था, जो राज्य की बाढ़ पुनर्वास कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस योजना का उद्देश्य हजारों प्रभावित किसानों की आजीविका और मुख्य परिसंपत्ति यानी उनके पशुधन को संभावित स्वास्थ्य संकट से बचाकर संरक्षित करना है.

विभाग के अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को इस महीने के अंत तक टीकाकरण अभियान पूरा करने का निर्देश देते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा, “यह महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान पशुओं के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो पंजाब की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. पशुधन की सुरक्षा का अर्थ है हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हजारों परिवारों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना.” उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण पहल के तहत कवर किए गए जिलों में अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मोगा, पठानकोट, रूपनगर और तरनतारन शामिल हैं.

713 गांवों में 1300 शिविर, 2.52 लाख पशुओं का इलाज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की बहु-आयामी पशु राहत कार्य योजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके तहत 713 बाढ़ प्रभावित गांवों में 1,300 से अधिक विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां 2.52 लाख से अधिक पशुओं को चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया है, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया.

पशुधन पोषण और स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए उठाए जा रहे सक्रिय कदमों को रेखांकित करते हुए पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव राहुल भंडारी ने बताया कि अब तक 428 गांवों में यूरोमिन लिक्स और 388 गांवों में मिनरल मिक्सचर वितरित किए गए हैं ताकि पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जा सके. इसके अतिरिक्त, प्रभावित गांवों में पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में KMnO4 क्रिस्टल भी वितरित किए गए हैं.

सैंकड़ों चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ का प्रयास

पशुपालन विभाग का यह बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर चलाया गया अभियान सैकड़ों पशु चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ को सक्रिय रूप से जुटाकर संभव हो पाया. भंडारी ने बताया कि उनके निरंतर प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि सहायता सबसे दूरस्थ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक भी पहुंच सके.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari21 September 2025 - 8:29 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

21 September 2025 - 7:12 PM
Photo of H-1B वीजा मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के अनिल विज, बोले– मानसिक इलाज कराएं राहुल गांधी

H-1B वीजा मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के अनिल विज, बोले– मानसिक इलाज कराएं राहुल गांधी

21 September 2025 - 6:41 PM
Photo of बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

21 September 2025 - 5:30 PM
Photo of लुधियाना में किसानों का बवाल: खराब सड़क और अव्यवस्था के खिलाफ टोल प्लाजा किया फ्री

लुधियाना में किसानों का बवाल: खराब सड़क और अव्यवस्था के खिलाफ टोल प्लाजा किया फ्री

21 September 2025 - 5:03 PM
Photo of जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव के बयान पर साधा निशाना, कैलारस शक्कर मिल बंद करने का किया विरोध

जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव के बयान पर साधा निशाना, कैलारस शक्कर मिल बंद करने का किया विरोध

21 September 2025 - 3:40 PM
Photo of बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

21 September 2025 - 3:10 PM
Photo of एक ही दिन में 1,100 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में 20,668 मरीजों का इलाज, आशा वर्करों ने 1,471 गाँवों में 20,276 किटें की वितरित

एक ही दिन में 1,100 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में 20,668 मरीजों का इलाज, आशा वर्करों ने 1,471 गाँवों में 20,276 किटें की वितरित

21 September 2025 - 12:59 PM
Photo of यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिशन चढ़दी कला को दो करोड़ का योगदान दिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिशन चढ़दी कला को दो करोड़ का योगदान दिया

21 September 2025 - 10:31 AM
Photo of बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत कैंपों की संख्या में कमी, प्रभावित परिवार लौटे घर

बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत कैंपों की संख्या में कमी, प्रभावित परिवार लौटे घर

21 September 2025 - 9:17 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 203वां दिन: पंजाब पुलिस ने 79 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 203वां दिन: पंजाब पुलिस ने 79 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

20 September 2025 - 10:39 PM
Back to top button