पंजाब में बाढ़ राहत के व्यापक प्रयास जारी हैं

38 मेडिकल यूनिट्स से मुफ्त इलाज दिया जा रहा है

प्रभावितों को वित्तीय और सामग्री सहायता दी गई

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के काम चल रहे हैं

नुकसान मापकर किसानों को मुआवजा मिलेगा

Punjab News : हाल ही में आई बाढ़ के प्रति एकजुट और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया में, पंजाब सरकार ने तेजी से राहत प्रदान करने, आवश्यक सेवाओं को बहाल करने और प्रभावित नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बहु-मंत्रालयीय प्रयास आरंभ किए हैं. इसी तहत आज स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, शिक्षा तथा सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस, और परिवहन तथा जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मजबूती और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में वित्तीय सहायता व आवश्यक समान वितरित करके प्रमुख भूमिका निभाई.

मुफ्त दवाइयों और जांच की सुविधा जारी

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज अजनाला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण, निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर से 15 नई एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई. इस तैनाती से मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की कुल संख्या 38 हो गई. इन यूनिट्स में समर्पित टीमें हैं जो स्वास्थ्य जांच करती हैं और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयाँ वितरित करती हैं.

अभिजोत के परिवार को 50,000 रुपये की मदद

डॉ. बलबीर सिंह गुरु नानक देव अस्पताल में आठ वर्षीय गुर्दे की बीमारी से पीड़ित अभिजोत सिंह से भी मिले, और उनके परिवार को 50,000 रुपये का सहायता चेक भेंट किया. स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार को भरोसा दिया कि राज्य सरकार अभिजोत के इलाज के सारे खर्चे को वहन करेगी और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देगी. इसके उपरांत डॉ. बलबीर सिंह ने अजनाला के गांव कोट गुरबख्श का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये के चेक वितरित किए. उन्होंने लोगों से तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करने की अपील की.

हरजोत सिंह बैंस ने बुनियादी ढांचा मजबूत किया

इस दौरान शिक्षा तथा सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बहाल व मजबूत करने के प्रयासों का नेतृत्व किया. भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में, कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बिभोर साहिब में कंक्रीट रिटेनिंग वाल को 400 फुट और बढ़ाने के आदेश दिए ताकि पहाड़ी से मलबा गिरने के जोखिम को कम किया जा सके और पास के घरों की नींव की सुरक्षा की जा सके.

पीघबड़ी में नए पुल के निर्माण का वादा

कैबिनेट मंत्री बैंस ने कहा कि वे अपने क्षेत्र के गांवों का सक्रिय दौरा कर रहे हैं और पूरी सड़क नेटवर्क को दोबारा जोड़ने से आवागमन के रास्ते सामान्य रूप से चल रहे हैं, तथा बिजली व पानी की सप्लाई लाइनों को पूरी तरह बहाल कर दिया गया है, उन्होंने पीघबड़ी गांव की खड्ड का दौरा किया, जहां अधिक पानी आने से लोगों के घरों तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया था, उन्होंने वहां मौजूद रास्ते को मजबूत करने और 1.40 करोड़ रुपये की लागत से नए पुल का निर्माण करने का वादा किया ताकि सभी निवासियों के लिए आवागमन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके.

लालजीत भुल्लर ने राहत सामग्री वितरित की

यातायात एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज पट्टी विधानसभा क्षेत्र में सतलुज नदी के किनारे बसे विभिन्न गांवों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत सामग्री वितरित की. सहायता में राशन, तिरपाल, घरेलू व रसोई की वस्तुएं तथा पशुओं के लिए चारा व चोकर शामिल था. इस मौके पर उन्होंने निजी तौर पर जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की. कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए 13 सितंबर से एक विशेष गिर्दावरी शुरू करने के निर्देश दिए हैं. यह प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी की जानी है, जिसके बाद किसानों को मुआवजे के चेक सौंपे जाएंगे.

