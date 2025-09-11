Punjabराज्य

Punjab flood relief help: CM भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान, गायक मनकीरत औलख और उद्योगपति प्रितपाल सिंह बने मसीहा

Amzad Khan11 September 2025 - 11:39 AM
1 minute read
Punjab flood relief help
सीएम भगवंत मान ने गायक मनकीरत औलख और उद्योगपति प्रितपाल सिंह को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जताया धन्यवाद.

Punjab flood relief help : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज सूबे के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध पंजाबी गायक मनकीरत औलख और उद्योगपति प्रितपाल सिंह का तहदिल से धन्यवाद किया. मुख्यमंत्री इस समय एक निजी अस्पताल में इलाजरत हैं, लेकिन उन्होंने फोन पर समाजसेवी लोगों से बातचीत करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रही है और इस नेक कार्य में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

मनकीरत औलख और प्रितपाल सिंह का मिसाली योगदान

सीएम मान ने कहा कि इस संकट की घड़ी में मनकीरत औलख और प्रितपाल सिंह ने मिशनरी भावना से काम करते हुए बाढ़ पीड़ितों की जो मदद की है, वह मिसाल कायम करने वाली है. समाज सेवा का यह जज्बा वाकई काबिले तारीफ है और इससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है.

हर योगदान सीधे बाढ़ पीड़ितों तक

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्यभर से लोग फराखदिली दिखाते हुए मुख्यमंत्री राहत फंड में योगदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जनता के सहयोग से ही बाढ़ प्रभावित परिवारों तक समय पर मदद पहुंच रही है. मान ने भरोसा दिलाया कि इस फंड में जमा हर एक पैसा सीधे उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.

इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं

उन्होंने आगे कहा कि समाजसेवियों और दानी सज्जनों की दरियादिली से राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों को बड़ी राहत मिलेगी. इस प्राकृतिक आपदा के कारण पंजाब को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सरकार ने पहले ही नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सीएम मान ने अपील की कि लोग इसी तरह आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करें. उन्होंने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और संकट की इस घड़ी में मिलजुल कर काम करना ही असली सेवा है.

यह भी पढ़ें : बाढ़ प्रभावितों से वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े CM भगवंत मान: गायक मनकीरत औलख से की बात, राहत कार्यों की सराहना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan11 September 2025 - 11:39 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति 100% बहाल : कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति 100% बहाल : कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस

11 September 2025 - 11:59 AM
Photo of 50 हजार रुपए रिश्वत लेने वाला सहायक सब-इंस्पेक्टर और सिपाही पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार

50 हजार रुपए रिश्वत लेने वाला सहायक सब-इंस्पेक्टर और सिपाही पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार

11 September 2025 - 11:19 AM
Photo of बाढ़ प्रभावितों से वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े CM भगवंत मान: गायक मनकीरत औलख से की बात, राहत कार्यों की सराहना

बाढ़ प्रभावितों से वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े CM भगवंत मान: गायक मनकीरत औलख से की बात, राहत कार्यों की सराहना

10 September 2025 - 11:01 PM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है पंजाब सरकार, मंत्रियों ने संभाला जमीनी मोर्चा

बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है पंजाब सरकार, मंत्रियों ने संभाला जमीनी मोर्चा

10 September 2025 - 10:27 PM
Photo of पंजाब के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के बाढ़ राहत पैकेज को बताया नाकाफ़ी, केंद्र की घोषणा की आलोचना

पंजाब के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के बाढ़ राहत पैकेज को बताया नाकाफ़ी, केंद्र की घोषणा की आलोचना

10 September 2025 - 9:46 PM
Photo of दिल्ली अस्पताल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने किया संवाद, न्याय और सुधार का दिया आश्वासन

दिल्ली अस्पताल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने किया संवाद, न्याय और सुधार का दिया आश्वासन

10 September 2025 - 8:57 PM
Photo of उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

10 September 2025 - 8:28 PM
Photo of पटना में विकास की नई दिशा: CM नीतीश कुमार ने 1433 करोड़ से ज्यादा की छह परियोजनाओं का किया उद्घाटन

पटना में विकास की नई दिशा: CM नीतीश कुमार ने 1433 करोड़ से ज्यादा की छह परियोजनाओं का किया उद्घाटन

10 September 2025 - 7:40 PM
Photo of पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर हमला, बाढ़ राहत पैकेज को बताया ‘निर्दयी मजाक’

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर हमला, बाढ़ राहत पैकेज को बताया ‘निर्दयी मजाक’

10 September 2025 - 6:20 PM
Photo of कोरबा में CAF जवान ने घरेलू विवाद में की दो हत्याएं, साली और चाचा ससुर को मारी गोली

कोरबा में CAF जवान ने घरेलू विवाद में की दो हत्याएं, साली और चाचा ससुर को मारी गोली

10 September 2025 - 5:51 PM
Back to top button