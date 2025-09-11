Punjab flood relief help : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज सूबे के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध पंजाबी गायक मनकीरत औलख और उद्योगपति प्रितपाल सिंह का तहदिल से धन्यवाद किया. मुख्यमंत्री इस समय एक निजी अस्पताल में इलाजरत हैं, लेकिन उन्होंने फोन पर समाजसेवी लोगों से बातचीत करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रही है और इस नेक कार्य में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

मनकीरत औलख और प्रितपाल सिंह का मिसाली योगदान

सीएम मान ने कहा कि इस संकट की घड़ी में मनकीरत औलख और प्रितपाल सिंह ने मिशनरी भावना से काम करते हुए बाढ़ पीड़ितों की जो मदद की है, वह मिसाल कायम करने वाली है. समाज सेवा का यह जज्बा वाकई काबिले तारीफ है और इससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है.

हर योगदान सीधे बाढ़ पीड़ितों तक

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्यभर से लोग फराखदिली दिखाते हुए मुख्यमंत्री राहत फंड में योगदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जनता के सहयोग से ही बाढ़ प्रभावित परिवारों तक समय पर मदद पहुंच रही है. मान ने भरोसा दिलाया कि इस फंड में जमा हर एक पैसा सीधे उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.

इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं

उन्होंने आगे कहा कि समाजसेवियों और दानी सज्जनों की दरियादिली से राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों को बड़ी राहत मिलेगी. इस प्राकृतिक आपदा के कारण पंजाब को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सरकार ने पहले ही नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सीएम मान ने अपील की कि लोग इसी तरह आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करें. उन्होंने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और संकट की इस घड़ी में मिलजुल कर काम करना ही असली सेवा है.

