हाइलाइट्स :-

CM मान बाढ़ प्रभावितों से जुड़े हैं.

150+ नावों से बचाव कार्य जारी.

सरकार और जनता एकजुट हैं.

CM Mann Interacts : पंजाब पर आई बाढ़ की आपदा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार प्रभावित परिवारों और मददगारों से जुड़े हुए हैं. अस्पताल से भी उन्होंने पंजाबी गायक मनकीरत औलख से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे राहत कार्य की सराहना की. मुख्यमंत्री ने हंसपाल ट्रेडर्स के मालिक प्रीतपाल सिंह हंसपाल का विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने अपने स्तर पर 150 से अधिक नावें तैयार कर बाढ़ में फंसे लोगों और उनके पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला.

संकट के समय पंजाबियों ने अपने आप को किया साबित

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय पंजाबियों ने एक बार फिर साबित किया है कि पंजाब की मिट्टी में हौंसला, सेवा भाव और भाईचारा गहराई से बसा है. पंजाब सरकार हर ऐसे मददगार के साथ खड़ी है जो अपने स्तर पर लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं. यह संदेश साफ है कि मान सरकार सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि पंजाबियों की भावनाओं और जज्बातों के साथ खड़ी है. यही कारण है कि संकट की घड़ी में हर पंजाबी को महसूस हो रहा है कि उसकी सरकार और उसका समाज एक परिवार की तरह उसके साथ है.

पंजाब ने दिया एकता का परिचय

इस आपदा की घड़ी में पंजाब ने अपनी एकता और साहस का परिचय दिया है. यह साबित हो गया है कि जब इंसानियत और सेवा की बात आती है तो सरकार और समाज मिलकर हर चुनौती को पार कर सकते हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की संवेदनशीलता और लोगों से जुड़ाव यह दिखाता है कि पंजाब सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है. प्रशासनिक प्रयास हों या आम जनता की मदद, हर हाथ संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए आगे आया है. यही जज्बा और एकजुटता पंजाब की असली ताकत है, जो न केवल वर्तमान आपदा का सामना करेगी बल्कि आने वाले समय के लिए एक मिसाल भी बनेगी.

