Punjabराज्य

बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है पंजाब सरकार, मंत्रियों ने संभाला जमीनी मोर्चा

Anup Tiwari10 September 2025 - 10:27 PM
4 minutes read
Punjab Floods
मंत्रियों ने संभाला जमीनी मोर्चा

Punjab Floods : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हर संभव उपाय कर रही है. कैबिनेट मंत्री, विधायक तथा पूरा प्रशासन जमीनी स्तर पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. इस संकट की घड़ी में समाजसेवी संस्थाओं और आम जनता की भी महत्वपूर्ण भागीदारी मिल रही है.

हरजोत सिंह बैंस ने लिया जायजा, पशुओं के लिए चारा वितरित किया

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने श्री आनंदपुर साहिब के बेलिया के दर्जनों बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया. उन्होंने गांव डाढ़ा में चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया और पशुओं के लिए चारा वितरित किया. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निरीक्षण पूरा करने, नुकसान हुए मकानों का मूल्यांकन करने, सड़कों की मरम्मत करने और जल-विद्युत आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो. उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी कार्य कर रही है ताकि लोगों की जिंदगी पुनः पटरी पर आ सके.

डॉ. बलबीर सिंह ने की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने लुधियाना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जैसे ही बाढ़ का पानी हटेगा, स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव घर-घर सर्वेक्षण करेंगी. पानी के स्रोतों की क्लोरीनेशन, प्रभावित इलाकों में फॉगिंग, और स्कूलों में आर.ओ. सिस्टम लगाकर लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी भी बीमारी का खतरा न रहे.

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने राहत सामग्री को किया रवाना

वहीं कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मंगलवार को मंडी गोबिदगढ़ से राहत सामग्री से भरा एक और ट्रक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा. इससे पहले उन्होंने तीन ट्रक खन्ना से फाजिल्का भेजे थे. मंडी गोबिदगढ़ स्थित एच.एफ. सुपर मिल्क प्लांट से भेजे गए राहत सामग्री के ट्रक में सोलर लाइटें, तिरपाल आदि शामिल थे. इस सहायता के लिए उन्होंने मिल्क प्लांट के मालिक विनोद कुमार दत्त का विशेष धन्यवाद किया.

बरिंदर गोयल ने नदी किनारे की स्थिती का लिया जायजा

वहीं, जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल हलका लहरागागा से होकर घग्गर नदी के नजदीकी क्षेत्रों का दौरा कर पूरे दिन राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करते रहे.

उन्होंने बताया कि 10 सितंबर तक घग्गर नदी में 4-5 इंच पानी घट जाएगा. उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को घग्गर नदी में 750.5 फुट (14425 क्यूसेक्स) पानी बह रहा था. विभाग द्वारा लगाए गए अनुमानानुसार कल तक 4-5 इंच पानी कम होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यदि परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो अगले 4-5 दिनों में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगा. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जिला प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से 18 किलोमीटर में फैले घग्गर क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी की जा रही है. विभाग के बेलदार से लेकर निगरानी इंजीनियर तक अधिकारी बांध पर लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं.

रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित

डेरा बस्सी क्षेत्र के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने आज लालड़ू अनाज मंडी से बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत सामग्री रवाना की. उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक के गांव शाहपुर जाजां में बाढ़ के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है. गांव के कई परिवार अपना घर, पशु पालन और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं बाढ़ में खो बैठे हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में उनकी सहायता हेतु अन्य सहयोगियों के साथ आज लालरू से दो ट्रक भेजे गए हैं, जिनमें एक ट्रक पशुओं के लिए फीड और दूसरा ट्रक चोकर का भेजा गया है.

विधायक ने कहा कि बाढ़ ने प्रदेश के कई इलाकों में बड़ा नुकसान किया है. इस समय सभी लोगों, संस्थाओं और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में वापस लाया जा सके.

राहत कार्य के लिए उपलब्ध कराई कश्ती

जलालाबाद के विधायक जगदीप कांबोज गोल्डी ने अपने क्षेत्र के गांव आतू वाला के लिए 5.63 लाख रुपए की कश्ती उपलब्ध करवाई. उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंद लोगों को राशन और पशुओं के लिए कैटल फीड उपलब्ध करा रही है. इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों का भी उल्लेख किया, जैसे किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रूपये का मुआवजा प्रदान करना और जिस का खेत उसकी रेत संबंधी भी प्रकाश डाला.

बच्चों को पोषम सामग्री का किया वितरण

इसी कड़ी में फाजिल्का में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कनवलप्रीत बराड़ और डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने फाजिल्का के गांव मौजम, राणा और सलेम शाह के राहत कैंपों का दौरा कर बच्चों में पोषण सामग्री और महिलाओं में स्वच्छता सामग्री का वितरण किया. डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मेडिकल और वेटरनरी टीमें तैनात हैं, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है. बच्चों के लिए आरजी क्लास और मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की गई है. इस समय 14 कैंपों में 2761 लोग रह रहे हैं, जिनकी देखरेख के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के बाढ़ राहत पैकेज को बताया नाकाफ़ी, केंद्र की घोषणा की आलोचना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari10 September 2025 - 10:27 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के बाढ़ राहत पैकेज को बताया नाकाफ़ी, केंद्र की घोषणा की आलोचना

पंजाब के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के बाढ़ राहत पैकेज को बताया नाकाफ़ी, केंद्र की घोषणा की आलोचना

10 September 2025 - 9:46 PM
Photo of दिल्ली अस्पताल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने किया संवाद, न्याय और सुधार का दिया आश्वासन

दिल्ली अस्पताल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने किया संवाद, न्याय और सुधार का दिया आश्वासन

10 September 2025 - 8:57 PM
Photo of उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

10 September 2025 - 8:28 PM
Photo of पटना में विकास की नई दिशा: CM नीतीश कुमार ने 1433 करोड़ से ज्यादा की छह परियोजनाओं का किया उद्घाटन

पटना में विकास की नई दिशा: CM नीतीश कुमार ने 1433 करोड़ से ज्यादा की छह परियोजनाओं का किया उद्घाटन

10 September 2025 - 7:40 PM
Photo of पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर हमला, बाढ़ राहत पैकेज को बताया ‘निर्दयी मजाक’

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर हमला, बाढ़ राहत पैकेज को बताया ‘निर्दयी मजाक’

10 September 2025 - 6:20 PM
Photo of कोरबा में CAF जवान ने घरेलू विवाद में की दो हत्याएं, साली और चाचा ससुर को मारी गोली

कोरबा में CAF जवान ने घरेलू विवाद में की दो हत्याएं, साली और चाचा ससुर को मारी गोली

10 September 2025 - 5:51 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से तबाही…22 जिलों के 2097 गांव डूबे, लाखों प्रभावित – सरकार ने जारी की नई रिपोर्ट

पंजाब में बाढ़ से तबाही…22 जिलों के 2097 गांव डूबे, लाखों प्रभावित – सरकार ने जारी की नई रिपोर्ट

10 September 2025 - 5:35 PM
Photo of 20,000 करोड़ के नुकसान पर 1600 करोड़ की राहत, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार के पैकेज को बताया अपमान

20,000 करोड़ के नुकसान पर 1600 करोड़ की राहत, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार के पैकेज को बताया अपमान

10 September 2025 - 5:05 PM
Photo of सोशल मीडिया पर भिड़े जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान, किसानों को लेकर जमकर हुआ आरोप-प्रत्यारोप

सोशल मीडिया पर भिड़े जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान, किसानों को लेकर जमकर हुआ आरोप-प्रत्यारोप

10 September 2025 - 4:07 PM
Photo of रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

10 September 2025 - 3:22 PM
Back to top button