Punjabराज्य

पंजाब के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के बाढ़ राहत पैकेज को बताया नाकाफ़ी, केंद्र की घोषणा की आलोचना

Anup Tiwari10 September 2025 - 9:46 PM
2 minutes read
Punjab Ministers Angry On PM
प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की

Punjab Ministers Angry On PM : पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरदीप सिंह मुंडियां, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बरिंदर कुमार गोयल, लाल चंद कटारूचक्क और लालजीत सिंह भुल्लर ने आज प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 80,000 करोड़ रुपए की जायज मांग के उलट मात्र 1600 करोड़ रुपए का नगण्य राहत पैकेज देने की सख़्त आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री की घोषणा को केवल दिखावा करार दिया.

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि यह अल्प सहायता राज्य के उन लाखों लोगों के जख़्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है, जिन्होंने पंजाब के इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ में अपने घर, रोजगार और फसलें खो दीं.

ऊंट के मुंह में जीरे के समान केंद्र की सहायता

यहां जारी संयुक्त बयान में कैबिनेट मंत्रियों ने कहा, ‘पंजाब ने हाल ही के इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ों में से एक का सामना किया है, जिसने घरों, फ़सलों और रोज़ी-रोटी को तबाह कर दिया और पूरे-पूरे गाँव पानी में डूब गए. ऐसी भयावह स्थिति में केंद्र द्वारा बाढ़ के भारी नुक़सान की तुलना में पंजाब के लिए घोषित राशि ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान है.’

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि देश के अन्नदाता और सरहदों के रखवाले पंजाब के लोगों को ऐसी सौतेली मां वाले व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी.

केंद्र सरकार का रवैया आंख मूंदने के समान

कैबिनेट मंत्रियों ने आगे कहा कि जब पंजाब की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तब ऐसे दिखावे की नहीं बल्कि तुरंत ठोस सहायता की आवश्यकता थी. मंत्रियों ने कहा कि राज्य द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की मांग निराधार नहीं थी, बल्कि ज़मीनी स्तर पर हुए नुक़सान को ध्यान में रखते हुए लगाया गया अनुमान था.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र का यह फ़ैसला किसानों, मज़दूरों और आम लोगों की दुर्दशा के प्रति आंखें मूंदने के बराबर है, जो अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए था बड़ा दिल

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री को अपनी संकीर्ण गणनाओं से ऊपर उठकर पंजाब को पैकेज देने के लिए खुला और बड़ा दिल दिखाना चाहिए था. उन्होंने आगे कहा कि जब घर में आग लगी हो तो पानी की बूंदें नहीं गिनी जातीं. उन्होंने कहा कि इसी तरह नगण्य राहत किसी बड़े पैमाने की आपदा के घावों को नहीं भर सकती.

यह भी पढ़ें : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर हमला, बाढ़ राहत पैकेज को बताया ‘निर्दयी मजाक’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari10 September 2025 - 9:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है पंजाब सरकार, मंत्रियों ने संभाला जमीनी मोर्चा

बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है पंजाब सरकार, मंत्रियों ने संभाला जमीनी मोर्चा

10 September 2025 - 10:27 PM
Photo of दिल्ली अस्पताल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने किया संवाद, न्याय और सुधार का दिया आश्वासन

दिल्ली अस्पताल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने किया संवाद, न्याय और सुधार का दिया आश्वासन

10 September 2025 - 8:57 PM
Photo of उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

10 September 2025 - 8:28 PM
Photo of पटना में विकास की नई दिशा: CM नीतीश कुमार ने 1433 करोड़ से ज्यादा की छह परियोजनाओं का किया उद्घाटन

पटना में विकास की नई दिशा: CM नीतीश कुमार ने 1433 करोड़ से ज्यादा की छह परियोजनाओं का किया उद्घाटन

10 September 2025 - 7:40 PM
Photo of पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर हमला, बाढ़ राहत पैकेज को बताया ‘निर्दयी मजाक’

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर हमला, बाढ़ राहत पैकेज को बताया ‘निर्दयी मजाक’

10 September 2025 - 6:20 PM
Photo of कोरबा में CAF जवान ने घरेलू विवाद में की दो हत्याएं, साली और चाचा ससुर को मारी गोली

कोरबा में CAF जवान ने घरेलू विवाद में की दो हत्याएं, साली और चाचा ससुर को मारी गोली

10 September 2025 - 5:51 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से तबाही…22 जिलों के 2097 गांव डूबे, लाखों प्रभावित – सरकार ने जारी की नई रिपोर्ट

पंजाब में बाढ़ से तबाही…22 जिलों के 2097 गांव डूबे, लाखों प्रभावित – सरकार ने जारी की नई रिपोर्ट

10 September 2025 - 5:35 PM
Photo of 20,000 करोड़ के नुकसान पर 1600 करोड़ की राहत, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार के पैकेज को बताया अपमान

20,000 करोड़ के नुकसान पर 1600 करोड़ की राहत, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार के पैकेज को बताया अपमान

10 September 2025 - 5:05 PM
Photo of सोशल मीडिया पर भिड़े जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान, किसानों को लेकर जमकर हुआ आरोप-प्रत्यारोप

सोशल मीडिया पर भिड़े जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान, किसानों को लेकर जमकर हुआ आरोप-प्रत्यारोप

10 September 2025 - 4:07 PM
Photo of रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

10 September 2025 - 3:22 PM
Back to top button