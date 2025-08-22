Punjab

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कॉमेडियन जसविंदर भल्ला के निधन पर किया शोक व्यक्त

Avinay Mishra22 August 2025 - 10:23 PM
2 minutes read

Punjab : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेता, हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया. उनकी लंबी बीमारी के बाद आज सुबह यहां एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई.

आज शाम जसविंदर भल्ला के घर पहुंचे मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के साथ शोक साझा किया. उन्होंने प्रसिद्ध कॉमेडियन के निधन को कला, साहित्य, संस्कृति और सिनेमा की दुनिया के लिए बड़ा नुकसान बताया. भावुक होते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह उनके लिए बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है और जसविंदर भल्ला के निधन से उत्पन्न हुए खालीपन को निकट भविष्य में भरना आसान नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जसविंदर भल्ला ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद पंजाबी संस्कृति को समृद्ध करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. जसविंदर भल्ला ने कॉमेडी में नए विचारों के साथ प्रयोग किया और अपनी शानदार उपस्थिति के साथ पंजाबी सिनेमा के मौजूदा स्वरूपों को समृद्ध किया. जसविंदर भल्ला ने अपने अंतिम सांस तक दुनिया भर में पंजाबी कॉमेडी, सिनेमा और संस्कृति का परचम बुलंद किया.

जसविंदर भल्ला को बहुमुखी व्यक्तित्व और धरती मां का सच्चा सपूत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने दुर्लभ व्यंग्य और हाजिरजवाबी के माध्यम से जमीनी स्तर पर आम लोगों को प्रभावित करने में बड़ा योगदान दिया. जसविंदर भल्ला देश भर के उभरते कलाकारों, खासकर हास्य कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने टेलीविजन और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर अमिट छाप छोड़ी है. अपनी अथक कोशिशों के माध्यम से जसविंदर भल्ला ने अपनी स्वस्थ कॉमेडी के जरिए तनावग्रस्त मन की उदासी को दूर किया, जिससे उनका नाम घर-घर में लोकप्रिय हुआ.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जसविंदर भल्ला की मृत्यु के साथ पंजाबी कॉमेडी के एक युग का अंत हो गया है, लेकिन वे प्रशंसकों की यादों में हमेशा जीवित रहेंगे. जसविंदर भल्ला ने पंजाबी कला और संस्कृति के प्रचार के लिए शानदार योगदान दिया. परिवार के साथ दिल से हमदर्दी साझा करते हुए भगवंत सिंह मान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और लाखों प्रशंसकों को इस अपूरणीय नुकसान को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

