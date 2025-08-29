फटाफट पढ़ें

धान खरीद के लिए मंडियों में पुख्ता इंतज़ाम

हर मंडी में लगेंगे कैलीबरेटिड नमी मीटर

सफाई, पानी और बिजली की व्यवस्था होगी

बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा

बारदाना आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है

Punjab News : पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा खरीफ खरीद सीजन की तैयारियों में तेजी लाते हुए राज्य भर की अनाज मंडियों में से धान के एक-एक दाने की खरीद के लिए पुख़्ता प्रबंध किये जा रहे हैं.

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचन्द सिंह बरसट के साथ आज किसान भवन में कृषि, खाद्य और सिवल स्पलाई और पंजाब मंडी बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के साथ खरीफ की फसल की निर्विघ्न खरीद के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया.

सभी अनाज मंडियों में लगेंगे कैलीबरेटिड नमी मीटर

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य की सभी अनाज मंडियों में पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से कैलीबरेटिड नमी मीटर लगाए जाएंगे जिससे नमी की माप एकसमान की जा सके, उन्होंने कहा कि मंडियों और खरीद केन्द्रों में सफाई, पीने वाले पानी, शैड और बिजली जैसे जरूरी बुनियादी ढांचे के लिए पुख़्ता प्रबंध किये जा रहे हैं जिससे धान की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाया जा सके.

किसानों को सूखी फसल लाने के निर्देश

इसी मीटिंग के दौरान कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने भी मुख्य कृषि अधिकारियों (सी.ए.ओ.) के साथ वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा लिया. कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डा. बसंत गर्ग ने सी.ए.ओज को इस मुश्किल समय में किसानों की सहायता के लिए जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए, उन्होंने किसानों को मंडी में सूखी फसल लाने के लिए जागरूक करने की जरूरत पर जोर दिया जिससे उनको अपनी फसल बेचने के लिए किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े.

मंडियों में बुनियादी सहूलतों के लिए फील्ड स्टाफ तैनात

पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर ने बताया कि खरीद सीजन के दौरान किसानों की सहायता के लिए अनाज मंडियों में बिजली, शैड, शौचालय और पीने वाले साफ पानी सहित अन्य जरूरी सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए बोर्ड के फील्ड स्टाफ को तैनात किया गया है. खाद्य, सिवल स्पलाई और उपभोक्ता मामले विभाग के डायरैक्टर वरिन्दर कुमार शर्मा ने बताया कि बारदाने की जरूरी 5.40 लाख गांठों में से लगभग 3.50 लाख गांठें प्राप्त हो चुकी हैं और बाकी रहती गांठे सितम्बर महीने के मध्य तक पहुँचने की उम्मीद है.

